„Domnul Ponta nu numai ca e ticălos, dar mai e și mincinos. În primul rând că eu nu am știut, astăzi am aflat de dimineață ca Ponta e autorul acestui masacru acvatic. În al doilea rand, el se autodenunță acum, pentru că nimeni nu a știut că el a ordonat să se deschidă ecluzele de la Porțile de Fier, pentru că la cetate, la mine, în port a crescut apa cu 5 m, eu eram cu sculptorul in București și am venit cu barca și ne-am mutat pe un dig și timp de o săptămână am venit cu barca în această șandrama. Deci Ponta săracul este un sinucigaș, pentru ca să recunoști în plină campanie electorală că ai făcut o asemenea chestie sinistră, el nu este japonez, dar este, îl putem numi ca primul japonez din politica romanească care își face harakiri.

Minte, minte. Eu nu am primit absolut nicio despăgubire, să fie clar. Cu mana pe Biblie jur că nu am primit nimic. Eu nu am știut că el e criminalul. Minte cu atâta seninătate, acum o săptămână am scris un pamflet despre Ponta, unde l-am făcut pilaf fără să știu ce va urma ca peste câteva zile să aflu cine mi-a băgat apa în casă.

E o minciună fără de margini. Știți că Iliescu l-a făcut prostănac pe Geoană. Geoană nu e deloc prostănac, s-a dovedit ca adevăratul prostănac e Ponta, pentru că ce a făcut el acum, nu mai ține de ticăloșie, ci de prostie, că a devenit cetățean a unei țări pe care a ferit-o de inundații. Și acolo minte, pentru că Belgradul este la 200 de km înainte de Porțile de Fier, nu avea cum să se întoarcă apa cu 200 km, pentru că a deschis Ponta ecluzele. A salvat probabil câteva sate sârbești din zonă, dar nicidecum Belgradul. A salvat probabil Ștefan cel Mare Belgradul când s-a luptat cu turcii acum 500 de ani.

Eu îl voi da în judecată pe Ponta să-i cer daune morale și materiale, pentru că întâmplarea face ca șandramaua în care locuiesc este o casă făcuta de meșteri italieni cu cărămizi bine puse la punct, chiar dacă a fost o ruină când am luat-o, ăștia au furat lemnăria de pe ea, dar nu au putut să fure cărămizile, pentru că erau bine sudate. Nu a putut fi casa dărâmată de Dunăre. Aveam 5 căsuțe pe care le aranjasem pentru turism și alea au fost dușumele, distruse, lucrurile din casă. Nu am primit nimic nu din partea lui ponta, dar nici din partea statului român.

Este incredibil, pentru că îmi amintesc satul ras care a fost făcut praf a fost reconstruit de Gigi Becali atunci. Unde s-au dus cele 400 de milioane de euro ca să construiești un sat, cred că s-au dat, dar unde s-au scurs, nu știu.

Ponta nu cunoaște legea vaselor comunicante.

Nu știu unde s-au dus acei bani printre altele. E și ridicol, eu iți dau foc la casă, dar pe urmă iți dau despăgubire, cam așa a făcut Ponta cu amărâții aia de pe malul Dunării.

E un nenorocit și mincinos, e ușor de verificat, pentru că există documentele alea, trebuie cineva, statul român, să pună astăzi procuratura să urmărească circuitul acelor bani și atunci se va vedea unde s-au dus.

Mă gândeam acum că l-a luat pe dinainte și prostia și ticăloșia să îl dau în judecată să îi cer despăgubiri morale și eu dacă trag o linie probabil la căsuțele alea care s-au distrus cred că am băgat 50.000 de euro să refac dușumelele. Din fericire, șandramaua asta făcuta de meșterii italieni nu a pățit nimic decât că a intrat apa în beci și mi-a distrus dulcețurile si zacuștele.

Eu nu fac ciolan la proțap și nu l-am invitat niciodată și nici nu o să îl invit, fiindcă fac chestii mai fine la proțap. Eu l-am băgat pe el la proțap acum 5 zile pe Facebook. Și-a scris singur discursul de înmormântare. E muzeu ce am făcut eu aici. Și Belgradul să te dai atât de mare, poate că câțiva domnitori români au salvat Belgradul când era atacat de turci, dar faptul că el ar fi salvat cu 200 de km după ce a trecut Dunărea pe lângă Belgrad să nu se întoarcă Dunărea de la cazane pana-n Belgrad, e un habarnist, nu știe legea vaselor comunicante, că nu se poate asta, să urce Dunărea 200 de km și datorită lui să salveze Belgradul.

E pămpălău și s-a dat mare săracul că nimeni nu l-a obligat să spună chestia asta. S-a uitat de toată povestea aia și și-a amintit el, a vrut să se dea mare că e cetățean de onoare al Serbiei. E primul caz din lume când unul își da foc la propria țară și devine cetățean de onoare în țara vecină.