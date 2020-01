Mircea Beuran va fi demis după scandalul de la Spitalul de Urgență Floreasca

2020-01-06 11:28:52 De ce MINT “mariile personalitati” ale medicinei ???

Femeia, cu zilele numarate, mai putea trai citeva saptamini, luni sau poate ani. “Domnu profesor” ia promis un pic de sanatate si a ... plecat, lasindu-i pe altii sa opereze nesupravegheati in locul lui. E de apreciat increderea in colegii lui, dar De Ce Minte pacientii si apartinatorii lor amariti si batuti de soarta !!! Probabil nu erau pulifricieni ca sa li se dea “atentia” cuvenita !??? Pacat ca “marile somitati” dezvalui metodele mincinoase prin care au ajuns MILIONARI si au creat jale si singuratate in jurul lor !!!