Mai multe imagini și clipuri video au fost postate în ultima săptămână pe pagina de Facebook a Parohiei Greco-Catolice din Dumbrăvița cu statuia Maicii Domnului care pare că lăcrimează, „iese un ulei care pare Mir”.

Minunea s-ar fi întâmplat la biserica greco-catolică din localitatea Sânandrei, la câțiva kilometri de Timișoara. Preotul de la Sânandrei a mărturisit că a văzut lacrimi în ochii statuii Maicii Domnului din curtea bisericii, iar credincioșii au început să vină la lăcașul de cult pentru a vedea minunea.

„Orice om cred că ar simți o emoție... faptul că statuia... lăcrimează, te mișcă. Când lăcrimează Maica Domnului, noi ar trebui să ascultăm de Dumnezeu și de ea. Spune să ne schimbăm, să schimbăm viața asta păcătoasă cu o viata mai curată. Trebuie sa fim un pic precauti sa vedem ce este cu adevarat, mir, ulei, nu știm, numai Dumnezeu știe. De aceea s-au luat aceste probe, se vor duce la trei institute diferite”, a spus preotul greco-catolic Gheorghe Rădulescu, potrivit Realitatea PLUS.

Preotul a semnalat minunea și mai-marilor bisericii greco-catolice.

Unii credincioși spun că este „o minune. Să dea Dumnezeu să fie o veste bună”.

Alții povestesc că au simțit „o bucurie, si chiar astazi ma gandeam la faptul ca Sfânta Fecioara se arata in satele cele mai mici, mai inofensive. M-am trezit si am zis gata, merg s-o vad, ca poate nu e intamplator, poate e un mesaj pentru momentele pe care le traim si le avem acum”.

Reprezentanții bisericii greco-catolice au prelevat probe pe care le-au dus la Institutul de Medicină Legală și la Roma. Monumentul de la intrarea în biserică este unul special, mai spune preotul. El a fost adus acum un an, drept donație, de un credincios român din orașul Ulm din Germania.