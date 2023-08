Oleksii Reznikov va fi cel mai probabil demis în curând de președintele Volodimir Zelenski, potrivit unor surse guvernamentale citate de Ukrainska Pravda și preluat de HotNews.ro.

Acesta ar putea fi înlocuit de Rustem Umerov, președintele Fondului de proprietate de stat al Ucrainei, potrivit surselor publicației citate. Parlamentul ucrainean ar urma să examineze săptămâna viitoare demisia actualului șef al Ministerului Apărării.

Primul adjunct al ministrului apărării, generalul-locotenent Oleksandr Pavlyuk, ar urma să fie ministru interimar.

Informațiile despre posibila demitere a lui Reznikov vin pe fondul unui scandal privind achizițiile publice în Ministerul Apărării, notează Kyiv Independent.

La începutul lunii august, o investigație realizată de Dzerkalo Tyzhnia a dezvăluit că ministerul a semnat în septembrie 2022 un contract cu o companie turcă privind achiziționarea de haine de „iarnă" pentru armată în valoare de 33 de milioane de dolari, care erau, de fapt, haine de vară.

La începutul acestei luni, un oficial de rang înalt de la Kiev a spus pentru revista The New Voice of Ukraine că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar căuta un înlocuitor pentru ministrul apărării, Reznikov fiind favorit pentru postul de ambasador al Kievului la Londra.

Zelenski l-a demis pe Vadim Prîstaiko, ambasadorul Ucrainei la Londra, după ce acesta a criticat anumite comentarii făcute de președintele ucrainean la adresa guvernului britanic.

Presa ucraineană a scris în luna februarie că Reznikov urmează să fie înlocuit în urma scandalului de corupție în care a fost implicat ministerul apărării în privința achizițiilor de hrană supraevaluate pentru forțele armate.