Mai mult, la reuniunea miniștrilor apărării NATO a declarat că România a actualizat legea privind intervențiile de apărare aeriană și este pregătită acum să doboare orice corp neautorizat care intră pe teritoriul țării.

„Noi de exemplu ca țară și ca armată am stabilit în 2022 prin aprobarea Parlamentului că achiziționăm un batalion de tancuri, 54 de tancuri Abrams erau printr-un acord Guvern la Guvern, s-a făcut acel acord și tancurile urmează să vină în 2027-2028 și vom avea aceste tancuri de care avem nevoie.

Ministrul care nici măcar nu a făcut armata a chemat peste 10.000 de rezerviști de urgență pentru a trage cu arma. În multe unități militare, după ce s-au format cozi uriașe, unele persoane au fost trimise acasă din cauza unor probleme majore de organizare. Vestea apelului general i-a panicat pe toți românii, iar rezerviștii sunt revoltați după ce au fost ținuți degeaba pe la uși.

Încă de dimineață zeci de rezerviști au format cozi în fața unităților militare din București și din județul Ilfov, după ce au primit acele ordine de chemare pentru viteza de mobilizare în cadrul exercițiului "Mobex 2025" făcut de Ministerul Apărării Naționale.

Timp de o săptămână, până pe data de 20 octombrie, militarii verifică stadiul pregătirii pentru apărare, și aici vorbim de completarea unităților cu personal și tehnică până la reacția instituțiilor statului în cazul unui conflict în țara noastră.

Ministrul rezist al Apărării ascunde ajutoarele acordate Ucrainei. Unde se duc banii românilor?