Deputații au solicitat ministrului o serie de clarificări legate de numărul transporturilor militare, valoarea totală a pachetelor trimise și tipul echipamentelor donate sau transferate către Kiev.

ÎNTREBĂRILE DEPUTAȚILOR PENTRU MINISTRUL REZIST MOȘTEANU CU PRIVIRE LA AJUTOARELE MILITARE ACORDATE UCRAINEI

În numele cetățenilor români, care suportă deja poveri fiscale tot mai mari, vă solicit următoarele clarificări:

1. Este adevărată informația apărută în presă potrivit căreia România a trimis 22 de pachete de ajutor militar Ucrainei și pregătește al 23-lea?

2. Care este valoarea totală a acestor pachete și care este costul mediu per transport?

3. Care este conținutul acestor transporturi (tipuri de echipamente, armament, muniții etc.)?

4. Ce măsuri au fost luate pentru a nu afecta capacitatea de apărare a României, având în vedere că au existat informații privind transferul unor echipamente esențiale, inclusiv sisteme Patriot?

5. De ce nu există o informare oficială și transparentă către Parlament și opinia publică privind aceste transferuri, având în vedere implicațiile financiare și de securitate națională?

RĂSPUNSUL MINISTRULUI REZIST MOȘTEANU CU PRIVIRE LA AJUTOARELE MILITARE ACORDATE UCRAINEI

Referitor la întrebarea dumneavoastră adresată ministrului Apărării Naționale, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 2063A/2025, având ca obiect „Transparența privind ajutoarele militare acordate Ucrainei”, vă comunic următoarele:

Încă de la începutul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, România a acordat Ucrainei sprijin multidimensional, în domenii precum economic, social sau umanitar, calibrat la nevoile partenerului ucrainean, dar și la propriile posibilități naționale. În acest sens, spre exemplificare, precizăm că instituția militară a transferat partenerului ucrainean 2.000 de căști de protecție Kevlar și 2.000 de veste antiglonț, în valoare de aproximativ 6.000.000 lei, precum și o cantitate de șapte tone de materiale medicale, în valoare de aproximativ 500.000 lei.

De asemenea, este de menționat că, în afara donației sistemului PATRIOT, restul pachetelor de sprijin militar oferite partenerului ucrainean, nu au vizat capabilități achiziționate recent de către Armata României, nefiind afectat Planul de înzestrare al Armatei României și nici bugetul înzestrării.

În subsidiar, este de evidențiat că orice alte detalii referitoare la informațiile solicitate în cadrul intervenției parlamentare sunt clasificate și, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, se exceptează de la liberul acces al cetățenilor. În exercitarea controlului parlamentar asupra forțelor armate, respectivele informații pot fi analizate în cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților, cu respectarea normelor privind protecția informațiilor clasificate.

România s-a alăturat, încă din 2022, efortului internațional de susținere a Ucrainei, oferind sprijin logistic și militar în cooperare cu aliații NATO și Uniunea Europeană.