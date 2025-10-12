Ionuț Moșteanu apără România de pe trotinetă. Imagini inedite cu rezistul din fruntea armatei

Ionuț Moșteanu apără România de pe trotinetă. Foto: Gândul
Ionuț Moșteanu apără România de pe trotinetă. Foto: Gândul

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost surprins într-o ipostază mai puțin obișnuită pentru un oficial guvernamental. În loc de uniforme, parade sau strategii militare, Moșteanu a ales o altă formă de „manevră tactică”: trotineta electrică.

Imaginile ajunse în posesia publicației Gândul îl arată pe ministru în plină demonstrație de echilibru, executând un slalom elegant printre rafturi și mobilier, cu o dezinvoltură demnă de un sportiv urban.

Imagine

„Operațiunea Trotineta” în sediul USR

Filmarea pare să fi fost realizată în timpul campaniei prezidențiale din 2024, înainte de primul tur. Locul acțiunii: fostul sediu de campanie al Elenei Lasconi, transformat, pentru câteva minute, într-un adevărat circuit de interior. Moșteanu, pe atunci „numărul doi” în partid, își face turele cu entuziasm, în timp ce un coleg îl filmează. 

@gandul_ro Moșteanu dă atacul politic de pe trotineta. Ep.2 #mosteanu #news #romania #funny #gandul ♬ original sound - Gandul Romania

De la trotineta de campanie la fotoliul de ministru

În acea perioadă, Ionuț Moșteanu era mâna dreaptă a Elenei Lasconi, conducând formațiunea din umbră, dar cu o influență consistentă. Ulterior, rolul său s-a schimbat, însă poziția sa în USR a rămas la fel de puternică. După încheierea campaniei și după plecarea Elenei Lasconi din fruntea partidului, Moșteanu a avut un cuvânt greu de spus în susținerea lui Dominic Fritz pentru președinția USR.

Această loialitate i-a fost răsplătită. Cu sprijinul colegilor de partid și al primarului Nicușor Dan, Moșteanu a fost numit Ministru al Apărării.

Rezistul de la Apărare dă sfaturi de antrenor soldaților. Moșteanu: ”I-aș ruga pe colegii mei să facă mai mult sport”