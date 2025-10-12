Imaginile ajunse în posesia publicației Gândul îl arată pe ministru în plină demonstrație de echilibru, executând un slalom elegant printre rafturi și mobilier, cu o dezinvoltură demnă de un sportiv urban.
„Operațiunea Trotineta” în sediul USR
Filmarea pare să fi fost realizată în timpul campaniei prezidențiale din 2024, înainte de primul tur. Locul acțiunii: fostul sediu de campanie al Elenei Lasconi, transformat, pentru câteva minute, într-un adevărat circuit de interior. Moșteanu, pe atunci „numărul doi” în partid, își face turele cu entuziasm, în timp ce un coleg îl filmează.
De la trotineta de campanie la fotoliul de ministru
În acea perioadă, Ionuț Moșteanu era mâna dreaptă a Elenei Lasconi, conducând formațiunea din umbră, dar cu o influență consistentă. Ulterior, rolul său s-a schimbat, însă poziția sa în USR a rămas la fel de puternică. După încheierea campaniei și după plecarea Elenei Lasconi din fruntea partidului, Moșteanu a avut un cuvânt greu de spus în susținerea lui Dominic Fritz pentru președinția USR.
Această loialitate i-a fost răsplătită. Cu sprijinul colegilor de partid și al primarului Nicușor Dan, Moșteanu a fost numit Ministru al Apărării.
Rezistul de la Apărare dă sfaturi de antrenor soldaților. Moșteanu: ”I-aș ruga pe colegii mei să facă mai mult sport”