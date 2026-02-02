Ministrul Sănătății: Măsura neplății primei zile de concediu medical ar putea fi nuanțată. Categoriile de bolnavi care ar putea fi exceptați

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat luni dimineață, într-un interviu, că măsura prin care prima zi a concediului medical nu mai este plătită va fi analizată și posibil ajustată, astfel încât pacienții cu boli grave, precum cei oncologici, să fie exceptați.

„Fenomenul este mai complex aici decât pare. Sigur că e abruptă decizia cu prima zi de concediu neplătit, dar dacă e să discutăm puțin de ce s-a întâmplat anul trecut, după ce am inclus primele măsuri și primele controale serioase în componenta asta de concedii medicale, să știți că am economisit 120 de milioane de lei pe lună, care se revăd în medicamente compensate sau în alte servicii medicale”, a explicat Rogobete la un post tv.

Rogobete spune că vor exista excepții pentru pacienții cu cancer sau cu alte boli unde concediul medical nu este inventat

Ministrul a adăugat că autoritățile vor analiza categorii de pacienți pentru care măsura să nu se aplice:

„Încercăm să reducem damage-ul cât se poate de mult, motiv pentru care o să mai fie nuanțată această decizie, și anume că pacienții cronici – cancer, de exemplu -, sau alte boli, unde este evident că concediul medical nu este inventat, să fie exceptați”

Rogobete a atras atenția că România nu este un caz singular, menționând că în alte state europene, precum Spania sau Belgia, primele zile ale concediului medical sunt neplătite sau compensate parțial.

Ministrul a justificat noua regulă prin amploarea problemelor din sistem:

„Eu am fost pus în postura, plastic vorbind, să iau de la gura bolnavului care are nevoie, din spital, ca să plătesc concediile inventate ale unora. Erau milioane de zile de concedii inventate care ne costă cam un miliard și jumătate pe an. Acele punți înainte de Sfânta Maria, înainte de Ziua Copilului, se îmbolnăvesc subit”, a mai afirmat Rogobete.

Despre rețelele sociale și sănătatea mentală

Alexandru Rogobete a vorbit și despre impactul rețelelor sociale asupra sănătății mentale. El a precizat că nu susține interzicerea acestora în școli, dar pledează pentru un control mai strict al conținutului online.

„Sănătatea mentală și problemele din această zonă sunt apanajul Ministerului Sănătății, pentru că sunt o problemă de sănătate publică. Nu mă implic în interzicere, pentru că nu sunt de acord cu interzicerea. Cred că noi ar trebui să controlăm mai mult conținutul”, a declarat ministrul.

Totodată, Rogobete a menționat nivelul ridicat al dezinformării din mediul online, mai ales în domeniul medical:„Vă dau exemple din sănătate, unde dezinformarea, de exemplu, pe rețelele de socializare este la cote maximale în momentul de față: tot felul de pseudo-conferințe în care oamenii cred că medicina se face cu apă, aer și energie, dar nu e așa”.

