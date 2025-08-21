”Au fost verificate un număr de șase companii de stat și s-a observat că întreg procesul de selecție a celor din conducere, al membrilor consiliilor de administrație, a fost viciat.

Am descoperit ordine ilegale, am descoperit numiri în mod intenționat, au fost făcute invocându-se o lege care a expriat și asta nu s-a întâmplat neobservat, ci s-a întâmplat intenționat.

În urma raportului Corpului de Control pe care l-am primit aseară, l-am aprobat și am dispus doi oameni din conducerea direcției responsabile cu coordonarea intereselor companiile de stat să fie cercetate disciplinar. Am dispus extinderea la toate companiile de stat.

Mă aștept să se găsească și acolo astfel de probleme și voi face un pachet final pe care îl voi trimite către Parchet”, a declarat ministrul Economiei.