Potrivit sursei citate, începând cu data de 26 noiembrie nu mai sunt bani pentru plata pensiilor, alocațiilor și a altor compensații, printre care și cele pentru facturile de energie aferente lunii decembrie.

Ministerul a solicitat, astfel 2,8 miliarde lei, până la termenul limită de 25 noiembrie, pentru a plăti beneficiile aferente lunii decembrie, cea a Sărbătorilor.

Instituția afirmă că, în cazul în care bugetul nu este suplimentat până la această dată, ar putea să nu fie respectate termenele de plată, respectiv: perioada 1-15 ale lunii pentru pensii, cel târziu data de 5 ale fiecărei luni pentru alocații și drepturi acordate pentru creșterea copilului.

Pentru că acest lucru să se întâmplă este nevoie de o rectificare bugetară.

Situația nu e singulară. O solicitare similară a făcut, recent, și Cseke Attila, ministrul inerimar al Sănătății. Oficialul a afirmat, duminică, că este nevoie urgentă de o rectificare bugetară, altfel aproximativ 74.000 de angajaţi care primesc salariile de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătăţii, riscă să nu-și primească banii. Cseke a prezentat ca termen data de 15 decembrie.

„Soluţia va fi găsită cât mai rapid posibil. Am spus că pe 15 decembrie trebuie să asigurăm Ministerului Sănătăţii salariul a peste 74.000 de salariaţi din sistemul sanitar, care sunt plătiţi din bugetul de stat prin Ministerul Sănătăţii. Şi aceste soluţii, imediat după formarea Guvernului, vor trebui găsite printr-o rectificare bugetară. Astăzi, din punctul de vedere al timpului, sigur, suntem sub presiunea timpului dar încă nu suntem la limita la care am putea spune că nu putem să asigurăm. Şi sunt sigur că după formarea Guvernului imediat va avea loc o rectificare bugetară şi sumele necesare vor fi asigurate Ministerului Sănătăţii”, a declarat ministrul interimar al Sănătății.

Printre angajaţi care ar putea rămâne fără salarii sunt şi cei de la Unităţile de Primiri Urgenţe (UPU), DSP-uri, serviciile de Ambulanţă, rezidenţii care sunt în sistem, unii fiind angrenaţi în lupta cu pandemia de COVID-19.