Ministrul Justiției, despre scenariul demisiei lui Bolojan: „Este o decizie politică care se poate lua la nivelul coaliției sau individual”

Radu Marinescu a confirmat faptul că respingerea a fost motivată procedural/ Foto: Inquam Photos
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a evitat să comenteze scenariul unei eventuale demisii a premierului Ilie Bolojan, preferând să precizeze că decizia Curții Constituționale trebuie privită „în cheia funcționării statului de drept”.

Întrebat, la un post TV, dacă premierul ar trebui să plece din funcție, Radu Marinescu a evitat un răspuns direct, conform Mediafax. „Nu pot face eu o apreciere cu privire la o opțiune care aparține întru totul domnului prim-ministru”, a spus acesta. Pe de altă parte, ministrul a confirnat faptul că CCR ar fi respins legea pe motive de procedură, nu pe fond.

A existat sau nu avizul CSM?

Întrebat dacă Guvernul a solicitat avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) înainte de asumarea răspunderii în Parlament, ministrul a afirmat: „Din câte cunosc eu, acest aviz a fost solicitat. Și este de menționat că e vorba de un aviz cu caracter consultativ”.

Legat de exprimarea unei opinii personale privind o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan, Radu Marinescu a rămas rezervat. „Nu pot spune că îmi doresc un lucru sau altul legat de o anumită persoană. Vă pot spune că îmi doresc să avem un guvern eficient care să îndeplinească obiectivele pe care ni le-am propus. Decizia de plecare sau nu a premierului este o decizie politică care se poate lua la nivelul coaliției sau individual”.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu.