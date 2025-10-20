Întrebat, la un post TV, dacă premierul ar trebui să plece din funcție, Radu Marinescu a evitat un răspuns direct, conform Mediafax. „Nu pot face eu o apreciere cu privire la o opțiune care aparține întru totul domnului prim-ministru”, a spus acesta. Pe de altă parte, ministrul a confirnat faptul că CCR ar fi respins legea pe motive de procedură, nu pe fond.

A existat sau nu avizul CSM?

Întrebat dacă Guvernul a solicitat avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) înainte de asumarea răspunderii în Parlament, ministrul a afirmat: „Din câte cunosc eu, acest aviz a fost solicitat. Și este de menționat că e vorba de un aviz cu caracter consultativ”.

Legat de exprimarea unei opinii personale privind o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan, Radu Marinescu a rămas rezervat. „Nu pot spune că îmi doresc un lucru sau altul legat de o anumită persoană. Vă pot spune că îmi doresc să avem un guvern eficient care să îndeplinească obiectivele pe care ni le-am propus. Decizia de plecare sau nu a premierului este o decizie politică care se poate lua la nivelul coaliției sau individual”.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu.