”UN PAŞTE CU LUMINA APRINSĂ! Aşa cum am anunţat în Duminica Floriilor, ieri am organizat un nou comandament energetic cu toţi specialiştii din sectorul energetic, de la principalii producători de energie, Transelectrica, operatori de distribuţie, operatori de servicii de stocare (da, stocarea a început să se vadă zilnic în mixul energetic naţional, să conteze şi să ne ajute la echilibrare). Mi-au fost prezentate scenariile şi provocările cu care se confruntă întreaga regiune, dar cel mai important am agreat măsurile necesare pentru a avea cu toţii, credincioşi ortodocşi şi catolici, un Paşte cu lumina aprinsă atât în suflet, cât şi în case”, a transmis ministrul Energiei într-o postare pe Facebook.

”Transmit din capul locului ceea ce specialiştii mi-au transmis: NU există risc de black-out în România, în condiţiile actuale! Îi rog pe reprezentanţii presei, dar şi pe actorii politici, să dea dovadă de responsabilitate şi să nu inducă panica.

Pe scurt, vom avea două zile - prima şi a doua zi de Paşte, în special între orele 11-16 - în care vom produce mai multă energie electrică decât necesarul de consum. Va trebui să gestionăm foarte atent echilibrarea sistemului, nivelurile de frecvenţă şi tensiune atât în reţeaua electrică de transport, cât şi în reţeaua electrică de distribuţie, pentru a nu cauza deteriorări ale izolaţiei instalaţiilor din SEN”, a mai spus oficialul.

De asemenea, șeful de la Energie a subliniat că nu este nimic anormal ca de Paşte consumul naţional să fie cel mai mic din an.

”Asta se întâmplă de cele mai multe ori. Iar odată cu investiţiile masive în noi capacităţi de producţie solar+eolian şi cele de la prosumatori, ne aşteptăm la un consum în ziua de Paşte, la orele după-amiezii, în jurul valorii de 2500MW, un nivel extrem de redus”, a menționat Sebastian Burduja.

Potrivit lui, provocarea cea mai mare vine din faptul că situaţia descrisă pentru România este similară cu a multor ţări din Europa.

”Deci “apetitul” pentru a importa energie de pe alte pieţe, inclusiv din România, va fi redus. Din acest motiv la nivelul ENTSO-E a fost activată, la iniţiativa României, o grupă de lucru care să analizeze situaţia din fiecare sistem, să identifice problemele, riscurile asociate şi să coordoneze posibilităţile tehnice de întrajutorare. Da, va fi o perioadă de stres în rândul celor care gestionează sistemul energetic naţional. Nu este nici prima, nici ultima. Iar noi facem ca de fiecare dată ceea ce trebuie - ne pregătim din timp şi rămânem la datorie”, arată ministrul Energiei. Ministrul Burduja afirmă că măsurile de precauţie şi control pe care specialiştii i le-au prezentat vizează reducerea excedentului de energie electrică activă. ”Aceasta se poate realiza prin reducerea producţiei şi creşterea consumului de energie electrică”, a afirmat acesta.

Mai mult, Burduja a ținut să precizeze că ”Hidroelectrica, în baza dispoziţiilor de dispecer, este dispusă să-şi reducă producţia de energie electrică până la zero MW şi va programa funcţionarea pompelor din amenajările Lotru, Sebeş şi Drăgan pe golurile de sarcină, asigurând astfel o creştere a consumului de energie electrică de aproximativ 40 – 50 MW”.

”ELCEN va avea toate grupurile oprite şi va asigura doar necesarul de termoficare din CAF-uri. CE Oltenia va avea două grupuri în funcţiune. În caz de necesitate, a fost pregătită o schemă specială de funcţionare a celor două grupuri, care va permite reducerea producţiei la aproximativ 80-90 MW/grup. CNE Cernavodă va funcţiona echilibrat, corespunzător contractelor comerciale pe care le vor avea. Dacă acestea nu vor acoperi puterea disponibilă a grupurilor, acestea vor funcţiona descărcat. Reducerea de putere pe care o pot realiza, fără impact major asupra U1 şi U2 este de 140 MW/unitate (20% din puterea instalată/unitate). Doar în caz excepţional luăm în considerare posibilitatea de a putea reduce 280 MW/unitate (40% din puterea instalată/unitate). Instalaţiile de stocare cu baterii vor funcţiona în regim de încărcare (de consumator) pe golurile de sarcină, asigurând astfel o creştere a consumului de energie electrică de aproximativ 50 MW pe o perioadă de aproximativ 6 ore. Astăzi avem instalaţii de stocare aflate în exploatare comercială de aproximativ 330 MW. În doar 15 luni am ajuns de la 16 MW la 330 MW şi asta face ca astăzi să avem stocarea pe agenda de discuţii a şedinţelor de comandament energetic”, arată ministrul Burduja.

Totodată, el a menționat că ”se vor atenţiona furnizorii de energie electrică şi clienţii racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie să-şi respecte prevederile din ATR, respectiv din certificatele de racordare, iar energia electrică injectată în punctul de racordare să nu depăşească puterea aprobată prin aceste documente”, mai afirmă el. Despre reducerea nivelului de tensiune din SEN, Burduja declară că ”Dispecerul energetic naţional (DEN) va dispune funcţionarea în regim de absorbţie de putere reactivă la CEE-uri şi CEF-uri mici (1 ≤ P ≤ 5 MW), în conformitate cu cerinţele tehnice prevăzute în normele tehnice, prin utilizarea tuturor mijloacelor tehnice pe care le deţin. Dispoziţia se va transmite în prealabil atât gestionarilor acestor instalaţii, cât şi centrelor de dispecer local pe centrală (DELC), pentru cele care sunt operate de la astfel de centre de dispecer.”

”Pentru perioadele în care se va dispune funcţionarea în acest regim, centralele vor fi exonerate de plata energiei reactive consumată suplimentar. DEN va dispune funcţionarea în regim de absorbţie de putere reactivă la centralele electrice aflate în probe de verificare a conformităţii tehnice, indiferent de categoria din care fac parte (B, C şi D), prin utilizarea tuturor mijloacelor tehnice pe care le deţin; se va asigura funcţionarea în regim de compensator sincron a grupurilor de la CHE Lotru şi CHE Vidraru; centralele electrice clasice, centralele electrice regenerabile şi instalaţiile de stocare de categorie C şi de categorie D vor primi dispoziţii de reglaj de tensiune/putere reactivă de la DEC şi/sau DET-uri”, a declarat Burduja.

În plus, ministrul Energiei a explicat că în această perioadă de stres şi de solicitare ridicată, a dispus ca toate entităţile implicate în procesul de asigurare a condiţiilor normale de funcţionare a SEN să aibă permanent deschise canalele de comunicare, să colaboreze, să se sprijine reciproc pentru prevenirea posibilelor disfuncţionalităţi şi să intervină dacă apar incidente.

”Vom fi cu toţii la datorie, inclusiv în zilele de Paşte, cu telefoanele deschise şi pregătiţi să asigurăm echilibrul sistemului energetic naţional. Apreciez iniţiativa proactivă a asociaţiei prosumatorilor APCE, care a făcut apel la prosumatorii care nu vor fi acasă de Paşte să oprească din invertor sistemul fotovoltaic instalat. Recomand acelaşi lucru, ca gest de civism faţă de sistemul energetic naţional. Cu toţii, producători, distribuitori, transportatori, furnizori, prosumatori, consumatori suntem parte din sistemul energetic naţional.

Sărbătorile Pascale înseamnă linişte, să petrecem momente plăcute alături de cei dragi şi să ne strângem în jurul mesei cu gândul la cei care sunt alături de noi din ceruri. Noi ne vom asigura că lumina rămâne aprinsă în casele tuturor românilor.

Pentru aceasta, le mulţumesc tuturor specialiştilor care rămân pe baricade în fiecare zi şi noapte, 24/7, şi îşi petrec sărbătorile departe de cei dragi. Înainte, împreună!”, a conchis Sebastian Burduja.