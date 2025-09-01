”Şi în luna august, aşa cum am promis, am făcut transferul de 2.500 de lei în conturile Ministerului, 20% din salarul meu, pentru că odată ce am spus un lucru, vreau să-l duc până la capăt, nu pot pune austeritatea doar pe spatele oamenilor, doar pe spatele celor cu venituri mici care au avut de pierdut în această perioadă”, a transmis ministrul Bogdan Ivan.

De asemenea, ministrul PSD le-a cerut colegilor din companiile subordonate ministerului să-i urmeze exemplul.

”Cred că e normal ca fiecare reprezentant al statului din ecosistemul ăsta de energie, din care fac eu parte şi pe care vremernic îl conduc, să facă acelaşi gest, aşa cum şi luna trecută au făcut-o foarte mulţi colegi din conducerea companiilor din subordinea Ministerului”, a mai spus oficialul.

Mai mult, Bogdan Ivan este de părere că ”dacă vrem o Românie mai bună, trebuie să începem cu propriul exemplu”.