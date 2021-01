Ministrul Educației, despre scandalul „profului online” Cumpănașu. Sorin Cîmpeanu: Mă delimitez clar! Este o modalitate de a dezechilibra sistemul de educație

„Este, fără doar și poate, o problemă importantă, este o modalitate de a dezechilibra un sistem de educație foarte greu încercat, cu probleme cronice peste care s-au suprapus problemele sanitare, peste care se suprapun problemele economice”, a declarat ministrul Sorin Cîmpeanu, luni seară, la un post TV.

Fără a rosti numele lui CUmpănașu, Sorin Cîmpeanu a spus că, într-un moment în care este nevoie de solidaritate între elevi, profesori și părinți, „intervin astfel de factori perturbatori care induc dezechilibre majore”, față de cum era în urmă cu câțiva ani, când „jumătate de țară avea o relație, să spunem, normală pe acest subiect”.

„Între timp lucrurile au evoluat de așa natură încât această normalitate a dispărut, în opinia mea, cu totul. Mă delimitez clar de această abordare, ca profesor și ca ministru al educației, și îndemn la solidaritate, îndemn la înțelegere, pentru că avem foarte multe lucruri de recuperat”, a mai declarat Sorin Cîmpeanu în legătură cu activitatea lui Cumpănașu pe rețeaua TikTok și tipul relației acestuia cu elevii.

Cumpănașu este anchetat de autorități pentru activitate sa pe rețeaua TikTok. Poliția Capitalei și Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 s-au autosesizat luni și verifică dacă videoclipurile postate de Alexandru Cumpănașu încalcă legea, potrivit Realitatea PLUS.

Verificările materialelor video sunt legate de instigare la ură împotriva profesorilor, de abandon al școlii, precum și de conotații sexuale, fiind adresate unor minori.

Alexandru Cumpănașu, autointitulat „profu.online”, a publicat sute de filmări pe TikTok , iar contul său este urmărit de peste 500.000 de copii din țară, majoritatea copii și adolescenți. În intervențiile sale video, acesta le răspunde elevilor la întrebările și nemulțumirile legate de școală, promovând teorii ale conspirației.

Cine este Alexandru Cumpănașu

Reamintim că Alexandru Cumpănașu este președinte al Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României (CNMR) , înființată în iulie 2015, și fost candidat la președinția României, în 2019. Din CNMR fac parte patronate, asociații, sindicate, universități.

Consiliul Național al Rectorilor, condus de Sorin Cîmpeanu din 2013, s-a retras din CNMR în septembrie 2019, când a anunțat că se suspendă pe termen nelimitat „pentru a păstra universitățile în afara jocului politic”. Suspendarea a venit după anunțul oficial al lui Cumpănașu că va candida la alegerile prezidențiale. CNR a fost a doua organizație care s-a retras din CNMR, după Camera de Comerț și Industrie a României. CCIR s-a retras în iulie 2019, când a transmis că dezavuează comportamentul lui Cumpănașu în cazul de la Caracal, al dispariției Alexandrei Măceșanu, în 24 iulie, și a Luizei Melencu, în 14 aprilie același an.

Candidat la prezidențiale după dispariția nepoatei sale și tragedia de la Caracal

După crima de la Caracal, Cumpănașu a avut mai multe ieșiri publice, ca unchi al Alexandrei Măceșanu, autoproclamat apărător în acest caz, construindu-și candidatura la alegerile prezidențiale pe tragedia de la Caracal, anunțată la două luni de la uciderea nepoatei sale.

Raluca Prună, fost ministru al Justiției în Guvernul Cioloș, l-a atacat pe Alexandru Cumpănașu după ce aceasta a anunțat pe Facebook că vrea să candideze la prezidențiale 2019. Reacția lui Prună a venit după ce unchiul Alexandrei Măceşanu, fata de 15 ani ucisă la Caracal, şi-a anunţat intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale, solicitând pe Facebook ajutorul pentru a strânge cele 200.000 de semnături necesare.

Cumpănașu a candidat ca independent la alegerile prezidențiale din 2019.

La sfârșitul anului 2019, Alexandru Cumpănaşu a fost pus sub acuzare de DNA Constanța pentru furnizare de date false într-un proiect cu fonduri europene derulat de SNSPA. Procurorii suspectau că acesta ar fi minţit că are studii superioare atunci când a aplicat pentru postul de expert în cadrul proiectului ”Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și sprijinirea dezvoltării la nivel local” (SIPOCA 9), implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Direcția pentru Descentralizarea Administrației Publice, în parteneriat cu SNSPA. Potrivit declarației de avere semnate cu ocazia candidaturii la prezidențiale, Alexandru Cumpănașu a primit un salariu peste 5.500 lei pe lună de la SNSPA în 2018 și alți 4900 lei pe lună de la Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCIDI), deși nu are studii superioare.

Prima reacție a lui Cumpănașu. Acuzații aduse la adresa SNSPA

În septembrie 2019, după intrarea în cursa pentru prezidențiale, presa a scris că unchiul Alexandrei Măceșanu face studii superioare la o universitate online din Elveția, care eliberează diplome pe bandă rulantă, contra sumei de 10.000 de franci.

Scandalul legat de studiile și veniturile candidatului la prezidențiale Alexandru Cumpănașu a luat amploare în 2019. Instituții ale statului român, dar și universitățile care au colaborat cu acesta trebuie acum să dea explicații cum de au plătit un expert fără studii superioare cu bani grei. Peste 66.000 de lei din fonduri europene s-au scurs de la o singură instituție de învățământ în conturile expertului fără facultate terminată.

În urma articolelor din mass-media, Conducerea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative a decis reverificarea legalității procedurilor privind angajarea lui Alexandru Cumpănașu, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și sprijinirea dezvoltării la nivel local” (SIPOCA 9.

Din CV-ul acestuia din care reiese clar că ar fi absolvit un master, deși nu și-a luat licența. La capitolul „Educație și formare”, are un master absolvit în Elveția și multe cursuri și diplome de participare. Însă, nu a absolvit niciun ciclu de licență! Potrivit documentelor, din noiembrie 2016 este student la master la Open University din Elveția.

El ar fi devenit masterand la o universitate din Elveția, dar fără să fi absolvit o facultate. Așa arată CV-ul său, intrat în posesia mainnews.ro. Alexandru Cumpănașu a intervenit la Realitatea și a spus, printre altele, că "multi dintre cei care au terminat la Spiru Haret in Romania sunt niste prosti cu diploma".

"Nu este o diploma de licenta oarecare, pe care o fac toti prostii in Romania, la toate universitatile de doi lei. (...) Eu i-am calcat in picioare pe toti cei care au terminat Spiru Haret si care nu mai stiu sa scrie in limba romana si pe cei care in loc sa isi faca treaba acolo, la universitati, termina pe banda rulanta tot felul de universitati de doi bani. Din punctul meu de vedere, da, am studii superioare si cu mult superioare celor pe care unii dintre ei se lauda ca le-au facut la Spiru Haret", a declarat Alexandru Cumpănașu la Realitatea, în 24 septembrie 2019.