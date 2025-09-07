”Văd acum, când copiii se pregătesc să revină la școală, că sunt încă unele întrebări și îngrijorări generate de efectele mișcării sindicale. Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase. Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora”, se arată într-un mesaj al ministrului Educației, postat pe site-ul ministerului.

Oficialul a subliniat că este conștient de nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare și a respectat protestele inițiate de sindicate, dar crede că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci pentru a construi măsuri și reforme care să aducă tuturor un sistem de educație de calitate.

”Așadar, să ne revedem cu toții la școală, iar în paralel vă invit (și am să invit formal reprezentanții tuturor actorilor din educație) să facem echipă pentru a construi pe dificultățile din prezent viitorul pe care îl dorim”, a mai spus Daniel David.