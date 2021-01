Ministrul de Interne, Lucian Bode, prima reacție după ce Laurențiu Cazan a renunțat la șefia Jandarmeriei Prahova

„În urma discuțiilor apărute în spațiul public care afectează imaginea Jandarmeriei Române, începând cu data de astăzi, 04.01.2021, lt. col. Laurențiu Cazan a decis să-și retragă acordul privind împuternicirea sa în funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova.

Pentru asigurarea continuității comenzii, la conducerea Inspectoratului va rămâne prim-adjunctul inspectorului șef, colonel Dragoș Buzoianu.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu aceeași dată, prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române, ofițerul urmează să îndeplinească atribuțiile avute înainte de această împuternicire”, a transmis luni Lucian Bode după decizia Jandarmeriei Române și a lui Laurențiu Cazan de a se retrage de la șefia Jandarmeriei Prahova.

„Cât voi avea acest mandat, vă garantez că mă voi implica pentru ca imaginea tuturor structurilor din MAI să reflecte calitățile și adevărata valoare a personalului, fie că este vorba de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră sau pompieri.

Prin urmare, nu voi lăsa necorectate acele erori sau situații care declanșează dispute publice, din cauza cărora imaginea acestor instituții fundamentale ale statului român ar putea avea de suferit.

Pe 28 decembrie, la 4 zile de la preluarea mandatului de Ministru al Afacerilor Interne, am aflat că lt. col. Cazan Laurențiu a fost împuternicit la comanda Inspectoratului Județean de Jandarmi Prahova.

Am cerut explicații conducerii Jandarmeriei Române și am fost informat că decizia de împuternicire a fost semnată pe 21 decembrie, decizie față de care mi-am exprimat dezacordul.

În legătură cu informațiile apărute astăzi în spațiul public referitoare la acest caz, fac precizarea că încă din data de 28 decembrie am purtat discuții cu prim-ministrul României și cu liderii coaliției de guvernământ cărora le-am expus punctul meu de vedere în legătură cu acest caz.

Mulțumesc tuturor celor cu care am discutat și au înțeles să nu comunice public pe acest subiect până la momentul luării unei decizii!”, încheie ministrul de interne mesajul transmis pe pagina de Facebook.