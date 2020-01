Ministrul de Interne ”internează” limba română: ”Domnul Cumpănașu mi-a dat o idee care am îmbrățișat-o”

Principala eroare de exprimare a lui Marcel Vela este legată de folosirea în mod incorect a acuzativului. El a avut, vineri, "o întâlnire de lucru" cu Alexandru Cumpănașu, spunând că a preluat de la fostul prezidențiabil o idee "foarte bună", pe care are de gând să o implementeze săptămâna viitoare.

"Am avut o întâlnire la ora 10:00 cu domnul Cumpănașu. Din pricini binecuvantate, domnul Cumpănașu a întârziat 20 de minute, oferindu-vă dumneavoastră interviu la intrarea în minister, motiv pentru care am intrat în altă ședință. Domnul Berbeceanu s-a ocupat pe amănunte de întâlnirea cu domnul Cumpănașu. La final, din respect și dorința de a afla concluziile, am ajuns și eu la întâlnirea cu echipa prezentă alături de domnul Cumpănașu.

Eu vă spun că discuția a fost pozitivă. Adică, a avut câteva idei (n.r.: pe) care oricum noi le aveam și sunt în programul de guvernare, dar mi-a dat o idee (n.r.: pe) care am îmbrățișat-o și este foarte bună. O idee foarte bună, de a face un TelVerde, astfel încât elevii - într-un mod anonim, să aibă curaj - să prezinte tot ceea ce se întâmplă în școală și vizavi de fenomenul educațional și de fenomenul infracțional.

Și, atunci, acest telefon verde - majoritatea copiilor au telefoane - când se întâmplă ceva, să poată să-l acceseze.

Telefon verde care să fie la MAI, în conexiune cu Ministerul Educației. Dacă e pe linie infracională, nu știu, traficanți de droguri, oameni violenți, bătaie în clasă, tot ce înseamnă agresiunea dascălilor față de copii sau a copiilor față de profesori, noi să fim inștiințați în timp operativ. Am preluat ideea, săptămâna viitoare o să găsim o formulă ca să o implementăm. Foarte bună", a spus Marcel Vela, fără a-și corecta exprimarea în fața jurnaliștilor, posibil și pentru că renunţarea la prepoziţia „pe” din acuzativul cu prepoziţie „pe care” este una dintre cele mai întâlnite greșeli din limba română, iar unele persoane au ajuns să o ia de bună...