'În momentul de față, este o problemă de a integra producătorii români în magazinele de retail din România. Dacă discutăm de industria mare de procesare, foarte mulți producători sunt în magazinele de retail. Dacă vorbim de producători locali - și trebuie să îi integrăm în magazinele de retail -, aici trebuie să discutăm de cantități. De aceea, noi, Ministerul Agriculturii, întotdeauna am încurajat cooperarea, realizarea de cooperative, realizarea de mai multe produse în acea cooperativă, pentru a putea merge în fața retailului și a negocia ca aceste produse românești realizate prin cooperative să ajungă în magazinele de retail', a afirmat ministrul.



În ceea ce privește industria mare, șeful de la Agricultură a subliniat că în continuare există programe pe partea de procesare, fiind alocați 1,7 miliarde de euro în următorii trei ani.



'Dacă vorbim de industria mare, vă spun că în continuare MADR a avut programe și are pe procesare - vorbim de 1,7 miliarde de euro în următorii 3 ani, vorbim de Investalim, dar și foarte mulți bani pe programul național strategic. România (...) pe partea de export de porumb și grâu deține locul I. De ce deține România locul I la exportul de porumb? Pentru că sistemul de irigații în România a evoluat foarte mult. Să plecăm din 2013 - 2014 de la 180.000 ha și în momentul de față să irigăm 1,4 milioane de ha face ca România în continuare să fie pe primul loc la exportul de grâu și porumb în UE', a arătat el.



Întrebat dacă lista de produse cu prețuri plafonate s-ar putea extinde, Florin Barbu a menționat că Directiva 633 privind practicile comerciale neloiale va fi modificată în maximum două luni la nivelul Comisiei Europene și va prevedea, printre altele, aplicarea aceluiași adaos comercial pe toate produsele agroalimentare, indiferent de proveniență.



'Știți că am avut un proiect de lege. Pe de o parte, plafonarea adaosului comercial la toate categoriile de produse agroalimentare în România. Doi, am avut modificare legislativă în aceeași ordonanță, prin care se face limitarea la raft, astfel încât să nu mai existe decât maximum patru fețe pe producător la raft, să nu mai vedem produse care sunt doar ambalate, tranșate în România și să dețină peste 70% din raftul din retail. Sigur, toate aceste modificări sunt în discuții cu partenerii pe care i-am integrat în Comitetul de monitorizare - MADR, Consiliul Concurenței, magazinele de retail, ANAF - dar, mai mult de atât, sunt sigur că în următorul Consiliu de Miniștri modificarea Directivei 633 privind practicile comerciale neloiale va cuprinde toate aceste lucruri, pentru că România este singurul stat din UE care a luat aceste măsuri și se pare că modificarea Directivei 633 se face pe modelul României, astfel încât să fie același adaos comercial practicat, să nu mai existe practică comercială neloială pe aceeași categorie de produs. Că se procesează în țara în care se comercializează, că acele produse vin din import trebuie să aibă același adaos comercial. Doi, am avut discuții cu comisarul și am propus ca în magazinele de retail din România, prin Directiva 633, să fie interzisă refacturarea, astfel încât să eliminăm acel mit prin care se spune că producătorii vând sub prețul de achiziție. Nu. În momentul de față, vânzarea nu se face sub prețul de achiziție. Dar, ulterior, sunt anumite contracte prin care se face refacturare. Vorbim aici de eliminarea acelor practici de risturnă și remiză. Rabatul l-am eliminat', a afirmat Barbu.



Acesta a subliniat că, în continuare, pledează și în Consiliul de Miniștri pentru modificarea acestor trei aspecte: partea de fețe la raft, interzicerea refacturării și adaosul comercial pe toate produsele agroalimentare, că vin din import, că vin din țara în care sunt produse.



'Sunt sigur că se va modifica această directivă. Mai mult de atât, pe ordonanțele pe care noi le-am dat pe plafonarea adaosului comercial, încadrându-le corect juridic în Directiva 633, România nu a avut infringement din partea UE. De aceea, putem face mult mai mult legislativ, mult mai multe modificări legislative, astfel încât să eliminăm total aceste practici comerciale neloiale în România. Eu zic că în maximum două luni de zile Directiva 633 va fi modificată la nivelul Comisiei Europene', a susținut șeful de la Agricultură.



Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a participat, luni, la conferința de presă organizată de Alianța pentru Agricultură și Cooperare, cu ocazia împlinirii a 5 ani de activitate.