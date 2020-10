Ministerul Educației ia în calcul eliminarea tezelor pentru anul școlar în curs

Luminița Barcari: „Analizăm posibilitatea eliminării tezelor. Trebuie să aplicăm aceeași regulă pentru toată lumea, nu pentru cei în scenariul verde într-un fel și pentru cei în scenariul roșu in alt fel. (...) Dupa ce ne vom consulta cu partenerii noștri sociali vom lua o decizie și vă vom anunța. (...) Noi am studiat toate posibilitățile. (...) Sunt foarte multe discuții si in legatura cu olimpiadele. Cele cu proba practica sunt o problemă. Mă refer la biologie, chimie, fizică.”