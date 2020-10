Ministrul Educației: E incredibil ce s-a întâmplat la București. Senatul universității decide cu privire la suspendarea cursurilor, nu Comitetul

Ceea ce s-a întâmplat astăzi este incredibil, la nivelul municipiului București. Mă refer aici la situația creată la nivelul Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență. Vreau să spun foarte clar despre ce e vorba. Încă din data de 13 octombrie, am solicitat prefectului o întâlnire la Prefectură, împreună cu Direcția de Sănătate Publică și cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Am vrut să mă asigur că se vor lua toate măsurile în așa fel încât în cadrul unităților de învățământ să nu existe vreo problemă în momentul în care se va ajunge la atingerea acestui prag de 3 la mia de locuitori, cum am și ajuns. Împreună cu ISMB, am realizat un plan de măsuri pentru trecerea în sistem online”, a declarat Monica Anisie, la Realitatea Plus.

Ministrul Educației a precizat că afterschool-urile și creșele nu se închid. Citește continuarea pe realitateadebucuresti.net.