Autoritățile din Educație se pregătesc pentru un posibil scenariu roșu în Capitală. Anisie: Tabletele vor ajunge în școli astăzi

"În sfârşit au plecat tabletele de la depozit către unităţile de învăţământ. Deja Sectorul 2 a fost şi şi-a luat tabletele necesare pentru unităţile de învăţământ. Sectorul 4 este prezent aici. În curând, în toate unităţile de învăţământ din toate sectoarele vor fi transmise aceste tablete. În curând însemnând astăzi. Ţin să precizez faptul că, în depozitul de la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, aceste tablete - este vorba despre 8.057 de tablete - au venit din data de 26 septembrie", a declarat Anisie, citată de Agerpres.



Întrebată de ce tabletele au rămas în depozit şi nu au fost distribuite până astăzi, ministrul Educaţiei a declarat: "La această întrebare cred că trebuie să răspundă Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Tot ceea ce pot să vă spun este că am aflat despre aceasta marţi, acum, când am făcut o întâlnire la Prefectură şi mi-au spus inspectorii de sectoare că încă nu au primit tabletele. Ştiind faptul că Ministerul Educaţiei a transmis deja tabletele către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti am cerut lămuriri inspectorului şcolar general şi acum am deblocat această situaţie".



Potrivit ministrului, ISMB ar fi motivat că "a fost o perioadă în care inspectorul şcolar general şi alţi colegi au fost în izolare sau în carantină, unii fiind chiar bolnavi şi infectaţi" cu noul coronavirus.



Întrebată când se va trece la scenariul roşu, Monica Anisie a spus că Ministerul Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică ar putea să facă această precizare.



"Prin acest program (legat de achiziţia de tablete - n.r.) pe care Ministerul Educaţiei îl desfăşoară, ne pregătim să fim în scenariul roşu, dacă este necesar", a afirmat ea.



La rândul său, subsecretarul de stat Jean Badea a spus că din cele 82.000 de tablete pentru care deja s-a semnat contract, 26.000 sunt deja distribuite în patru judeţe.



"Este vorba despre Argeş, Mureş, Prahova şi parţial judeţul Ilfov. În cea de-a doua etapă s-au semnat deja contractele pentru achiziţia a încă 108.000 de tablete, care vor pleca în următoarea perioadă către inspectoratele şcolare şi ulterior către elevi iar în cea de-a treia etapă este vorba de cele două loturi care au rămas neacoperite. Suntem deja în stadiul evaluării ofertelor", a arătat Badea.