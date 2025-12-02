Ionuț Moșteanu a demisionat de la conducerea Ministerului Apărării Naționale, după ce a fost acuzat că și-a falsificat studiile. Ministerul Educației a venit cu detalii suplimentare în urma acestui scandal. Într-un răspuns oficial, instituția a precizat că fostul ministru al Apărării este absolvent al Universității Bioterra din București, dar a finalizat studiile cu 20 de ani mai târziu decât ar fi trebuit în mod normal.

Ministerul Educației a transmis: „Ionuț Moșteanu a urmat studiile universitare de licență cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1995-1999, promoția 1999, cu examen de finalizare susținut și promovat în septembrie 2015.” Mai mult decât atât, potrivit instituției, fostul ministru al Apărării s-a înscris la un program de masterat la Universitatea din București, dar nu l-a terminat niciodată, întrucât nu a susținut disertația.

Moșteanu a demisionat pe 28 noiembrie din funcția de ministru al Apărării, după ce s-a descoperit că în primele sale CV-uri apărea Facultatea Athenaeum, în timp ce acum figurează Bioterra.

În paralel, DNA a anunțat evoluții în dosarul mitei de un milion de euro care ar fi fost propusă către Ionuț Moșteanu.