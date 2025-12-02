Ministerul Educației despre diploma lui Moșteanu: a avut nevoie de 20 de ani pentru a-și obține licența

Fostul rezist de la Apărare a fost bănuit că și-a falsificat diploma
Ministerul Educației a venit cu un răspuns, după ce CV-ul lui Ionuț Moșteanu a scandalizat întreaga societate românească. Din informațiile oferite de instituție reiese că lui Ionuț Moșteanu i-a luat 20 de ani să termine cursurile facultății Bioterra și s-a încumetat la un master în filosofie pe care nu l-a terminat niciodată. În paralel, DNA a venit cu un anunț despre dosarul mitei de un milion de euro dată către fostul ministru al Apărării. Ovidiu Isăilă, cel acuzat că ar fi vrut să îi dea șpagă lui Ionuț Moșteanu, a fost trimis în judecată, în timp ce se află sub control judiciar.

Ionuț Moșteanu a demisionat de la conducerea Ministerului Apărării Naționale, după ce a fost acuzat că și-a falsificat studiile. Ministerul Educației a venit cu detalii suplimentare în urma acestui scandal. Într-un răspuns oficial, instituția a precizat că fostul ministru al Apărării este absolvent al Universității Bioterra din București, dar a finalizat studiile cu 20 de ani mai târziu decât ar fi trebuit în mod normal.

Ministerul Educației a transmis: „Ionuț Moșteanu a urmat studiile universitare de licență cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1995-1999, promoția 1999, cu examen de finalizare susținut și promovat în septembrie 2015.” Mai mult decât atât, potrivit instituției, fostul ministru al Apărării s-a înscris la un program de masterat la Universitatea din București, dar nu l-a terminat niciodată, întrucât nu a susținut disertația.

Moșteanu a demisionat pe 28 noiembrie din funcția de ministru al Apărării, după ce s-a descoperit că în primele sale CV-uri apărea Facultatea Athenaeum, în timp ce acum figurează Bioterra.

În paralel, DNA a anunțat evoluții în dosarul mitei de un milion de euro care ar fi fost propusă către Ionuț Moșteanu.