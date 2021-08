Miliardarul grec a fost plasat sub control judiciar. Instanța a luat în considerare faptul că bărbatul nu a avut până acum probleme cu legea, este un om de afaceri cunoscut și are vârsta înaintată: 68 de ani. El trebuie să meargă regulat la poliție și nu are voie să părăsească țara.

Acesta a fost, inițial, reținut după ce a lovit mortal cu mașina un motociclist. Accidentul s-a petrecut în Bulgaria, iar grecul a fugit de la locul accidentul, încercând ulterior să-și repare mașina chiar lângă Capitală. Bărbatul ar fi trecut granița într-un taxi și și-a dus autoturismul la un service din Jilava.