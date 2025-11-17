Cum inundațiile transformă mașinile în capcane pentru cumpărători

O parte dintre vehiculele afectate de inundații sunt reparate și ulterior puse în vânzare. Problema apare atunci când daunele ascunse nu sunt vizibile imediat. Mulți proprietari nu declară istoricul real al mașinii sau nici ei nu știu complet ce pagube există. Experții subliniază că efectele inundațiilor asupra pieselor, coroziunii și instalațiilor electrice pot apărea după șase luni sau chiar un an de la incident, complicând evaluarea pentru cumpărătorii de mașini rulate.

Instalația electrică, cea mai vulnerabilă componentă

Sistemele electrice sunt expuse la cea mai mare deteriorare. Chiar și o cantitate mică de apă poate afecta funcționarea normală a componentelor electrice. Specialiștii recomandă verificarea tuturor funcțiilor electrice, de la geamuri electrice și oglinzi, până la sistemul de navigație. Chiar dacă la momentul verificării totul pare în regulă, coroziunea contactelor poate apărea ulterior, generând probleme neașteptate.

RAR atrage atenția cu privire la țepele folosite de samsarii de mașini. La ce trebuie să fim atenți

Semnele că o mașină a fost afectată de inundații

Cumpărătorii trebuie să fie atenți la următoarele indicii:

- prezența umidității sau a mirosurilor ciudate, în special miros de mucegai,

- timp de pornire mai lung decât normal,

- tapițerie și scaune schimbate recent, mai ales la mașinile mai vechi de 10 ani,

- istoricul autoturismului și regiunea în care a fost înmatriculat, pentru a identifica zonele cu inundații frecvente.

Aceste elemente pot oferi indicii valoroase despre eventualele daune ascunse.

Evaluarea atentă înainte de cumpărare

Verificarea corectă a unei mașini second-hand presupune o atenție sporită asupra tuturor componentelor afectate de apă. Experții de la CarVertical recomandă ca fiecare funcție electrică și mecanică să fie testată și ca istoricul complet al vehiculului să fie analizat pentru a evita surprizele ulterioare.

Achiziția unei mașini afectate de inundații poate părea sigură după reparații, dar efectele ascunse asupra instalațiilor și structurii pot genera probleme costisitoare pe termen lung.

Tarifele de referință RCA au crescut pentru persoanele fizice și autovehiculele de transport bunuri