Un raport semestrial realizat de Asocierea KPMG Advisory SRL și KPMG Audit SRL indică și scăderi. De exemplu, pentru un șofer din București-Ilfov, cu vârsta între 51 și 60 de ani și autoturism între 151–200 kW, tariful a scăzut cu 3,5%. De asemenea, s-au înregistrat reduceri și pentru șoferii sub 30 de ani cu mașini de peste 200 kW. În cazul autovehiculelor de transport persoane, creșterea a fost de doar 0,4%.

“Tarifele de referință nu sunt prețuri de piață, au caracter orientativ și nu sunt stabilite de ASF; ele reprezintă un instrument statistic, menit să ofere transparență și să ajute consumatorii și asigurătorii să înțeleagă evoluția costurilor reale din piață. Evoluțiile moderate consemnate în raport arată că piața RCA traversează o perioadă de stabilitate, în care ajustările sunt explicabile și gestionabile”, transmite ASF.

Metodologia de calcul se bazează pe date statistice din perioada 2020–2024. Aceasta analizează frecvența și severitatea daunelor, dar și factori precum vârsta asiguratului, tipul și puterea vehiculului, zona geografică. Se iau în considerare și elemente economice precum inflația daunelor, costurile de reparație, cheltuielile administrative și marja de profit.

Autoritatea de Supraveghere Financiară readuce aminte că prețul polițelor RCA este stabilit exclusiv de asigurători, în funcție de propriile politici comerciale și de daunalitate.

Înființată în 2013, ASF reglementează și supraveghează piețele de asigurări, pensii private și piața de capital. Compania acoperă peste 10 milioane de participanți.