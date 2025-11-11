Mașinile pot fi vândute doar după obținerea CIV, document esențial pentru proprietar și înmatriculare.

Obligația legală a vânzătorului

„Achiziționează mașina doar după ce vânzătorul a obținut Cartea de Identitate a Vehiculului – CIV de la Registrul Auto Român RA. Cel care înstrăinează vehiculul are această obligație legală, iar noul proprietar are dreptul să primească CIV de la cel căruia îi oferă banii. În caz contrar, comerciantul încalcă legea, iar cumpărătorul riscă să achiziționeze un vehicul pe care nu îl va putea înmatricula sau înregistra sau care îi va aduce cheltuieli neprevăzute”, explică RAR.

Acțiune națională de informare și control

RAR a lansat o campanie de verificare a operatorilor economici care pun la dispoziție vehicule utilizate, pentru a se asigura că aceștia respectă prevederile OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea CIV și certificarea autenticității vehiculelor. Acțiunea vizează în special respectarea dreptului cumpărătorului de a primi CIV și întărirea disciplinei comerciale pe piața auto.

Protecția cumpărătorilor

Scopul verificărilor este de a proteja persoanele care achiziționează mașini utilizate, anterior înmatriculate sau înregistrate în alte state. Prin această campanie, RAR urmărește creșterea transparenței, informarea corectă a consumatorilor și asigurarea faptului că achizițiile se fac conform legislației în vigoare.

Riscurile achizițiilor fără CIV

„Prin aceste acțiuni dorim să prevenim unele situații precum cele în care cumpărătorului i se vinde un vehicul fără CIV, cu promisiunea că va putea obține ulterior acest document de la RAR. Totuși, în cazul în care vehiculul prezintă modificări față de configurația omologată, neconformități tehnice și/sau lipsesc documentele necesare pentru eliberarea CIV, vânzătorul se exclude de la orice răspundere, plasând întreaga responsabilitate asupra cumpărătorului, acesta aflându-se astfel într-o situație defavorabilă, fiind nevoit să suporte costuri suplimentare pentru readucerea vehiculului la conformitate sau chiar imposibilitatea utilizării acestuia”, atenționează RAR.

Ce trebuie să verifice cumpărătorii

Persoanele care intenționează să achiziționeze un autovehicul utilizat trebuie să acorde atenție mai multor aspecte:

Solicitați Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) eliberată de RAR, care atestă omologarea și conformitatea tehnică a mașinii. Pentru vehiculele care fac obiectul înmatriculării în România, CIV trebuie să fie însoțită de certificatul de autenticitate emis de RAR. Verificați dacă datele înscrise în CIV și, după caz, în certificatul de autenticitate corespund celor din certificatul de înmatriculare și din documentele de vânzare-cumpărare. Evitați achiziționarea de vehicule fără CIV sau certificat de autenticitate, precum și vehiculele pentru care documentele urmează să fie obținute ulterior de către cumpărător. Solicitați informații clare și documente justificative privind istoricul tehnic și proveniența vehiculului.

Cumpărătorii și legalitatea tranzacțiilor

RAR subliniază că transmiterea CIV de către ultimul proprietar al vehiculului către cumpărător este o obligație legală. În ultima perioadă, numeroase sesizări au indicat vânzarea de mașini fără CIV, motiv pentru care controalele RAR vizează toți operatorii care comercializează autovehicule utilizate.

