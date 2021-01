Mii de locuințe fără căldură în cea mai geroasă zi din acest an

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a explicat situația, într-o conferință de presă.

Nicușor Dan: „Exista doar avarii minore in reteaua secundara, care vor fi remediate pana dupa-amiaza. Exista multe blocuri din Capitala care au furnizarea sub parametri. Exista doua alternative, fie se merge sub parametri, fie se forta reteaua, cu riscul ca ea sa crape. Termoenergetica a decis sa mearga pe prima varianta, pe cea cu alimentare sub parametri. Puteam avea mai multa caldura, se putea forta retea, dar am decis aceasta varianta.”

În cinci sectoare ale Capitalei se furnizeaza agent termic sub parametrii normali. Zone precum Bucureștenii Noi, Griviței, Calea Victoriei, Gara de Nord, Barbu Văcărescu, Ștefan Cel Mare, Obor, Colentina nu au, practic, căldură.

CET-urile distribuie deci agent termic, dar temperatura apei este cu mult sub cea necesară pentru ca în apartamente să se ajungă o temperatură de măcar 20 de grade.

Știm că în acest context oamenii apeleaza la încălzie folosind energia electrica, doar ca aceste calorifere electrice, aeroterme consuma foarte mult iar facturile la energia electrica, si asa majorate in urma scandalului liberalizarii pietei, vor fi uriase pentru luna ianuarie.

Cei de la Termoenergetica sustin insa nu se poate face practic nimic in acest moment pentru toti acesti oameni.

La sfarsitul anului trecut Primaria Generala a semnat contractul de finantare pentru reabilitarea retelei de termoficare, iar Nicusor Dan dadea un termen de 2 ani pana cand in Capitala nu vor mai exista astfel de probleme.