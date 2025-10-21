Mihai Fifor critică dur acțiunile premierului Bolojan privind pensiile magistraților: „Fonduri blocate, zero soluții”

Mihai Fifor critică dur acțiunile premierului Bolojan privind pensiile magistraților
Mihai Fifor critică dur acțiunile premierului Bolojan privind pensiile magistraților

Senatorul PSD Mihai Fifor a transmis un mesaj dur la adresa premierului Ilie Bolojan, comentând lipsa de progres în negocierile din Coaliție referitoare la reforma pensiilor magistraților.

Fifor susține că premierul „demonstrează din nou că nu înțelege nici regulile democrației, nici urgența momentului”.

Blocajul în Coaliție

Potrivit lui Fifor, discuțiile din Coaliție s-au oprit imediat ce Bolojan a refuzat crearea unui grup de lucru menit să identifice „o soluție constituțională și aplicabilă”. „PSD a întrerupt discuțiile în clipa în care Bolojan a refuzat formarea unui grup de lucru care să găsească o soluție constituțională și aplicabilă. Exact acest refuz poate sta la baza blocării fondurilor din PNRR, pentru că Bruxelles-ul a constatat deja că reforma a fost făcută prost, unilateral și fără consultare.”

Critici la adresa metodei premierului

Fifor a subliniat că premierul „repetă același scenariu” și insistă să vină „pe persoană fizică, cu o nouă variantă, pe care să o asume, fără consultarea partenerilor de Coaliție, fără dialog cu magistrații, fără respect pentru Constituție.” Senatorul PSD atrage atenția că rezultatul acestei abordări va fi „din nou, același: zero soluții, zero rezultate, fonduri blocate.”

Scandal în ședința Coaliție: Ilie Bolojan a refuzat grupul de lucru pentru pensiile speciale, PSD a părăsit ședința - SURSE

Impactul asupra țării și economiei

În opinia lui Fifor, refuzul premierului de a colabora cu partenerii de Coaliție afectează întreaga țară. „PSD nu mai poate tolera ca un singur om, orbit de orgoliu, să blocheze un întreg stat. Toată țara a văzut ce a rezolvat Bolojan până acum: NIMIC. Doar fonduri europene blocate, tensiuni cu sistemul judiciar și o economie sufocată de indecizie.”

Nevoia de dialog real

Senatorul PSD subliniază necesitatea unui dialog transparent și constructiv: „România are nevoie de soluții, nu de demonstrații de forță. Are nevoie de dialog real – cu magistrații, cu experții, cu Parlamentul.”

Propunerea PSD pentru deblocarea situației

Fifor a reiterat intenția PSD de a iniția un grup de lucru mixt care să includă reprezentanți ai Guvernului, Parlamentului și sistemului judiciar: „De aceea, PSD va insista ferm în Coaliție pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt, format din reprezentanți ai Guvernului, ai Parlamentului și ai sistemului judiciar. România nu-și mai permite un nou eșec în fața Comisiei Europene. Nu-și mai permite ca orgoliul unui om să țină pe loc întreaga țară.”

În final, Fifor transmite un avertisment clar: „Premierul trebuie să înțeleagă: dialogul nu este slăbiciune. Este singura cale spre soluții reale, corecte, în folosul românilor.”

Guvernul Bolojan, hotărât să continue reforma pensiilor magistraților, în ciuda deciziei CCR