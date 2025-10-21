Fifor susține că premierul „demonstrează din nou că nu înțelege nici regulile democrației, nici urgența momentului”.

Blocajul în Coaliție

Potrivit lui Fifor, discuțiile din Coaliție s-au oprit imediat ce Bolojan a refuzat crearea unui grup de lucru menit să identifice „o soluție constituțională și aplicabilă”. „PSD a întrerupt discuțiile în clipa în care Bolojan a refuzat formarea unui grup de lucru care să găsească o soluție constituțională și aplicabilă. Exact acest refuz poate sta la baza blocării fondurilor din PNRR, pentru că Bruxelles-ul a constatat deja că reforma a fost făcută prost, unilateral și fără consultare.”

Critici la adresa metodei premierului

Fifor a subliniat că premierul „repetă același scenariu” și insistă să vină „pe persoană fizică, cu o nouă variantă, pe care să o asume, fără consultarea partenerilor de Coaliție, fără dialog cu magistrații, fără respect pentru Constituție.” Senatorul PSD atrage atenția că rezultatul acestei abordări va fi „din nou, același: zero soluții, zero rezultate, fonduri blocate.”

Impactul asupra țării și economiei

În opinia lui Fifor, refuzul premierului de a colabora cu partenerii de Coaliție afectează întreaga țară. „PSD nu mai poate tolera ca un singur om, orbit de orgoliu, să blocheze un întreg stat. Toată țara a văzut ce a rezolvat Bolojan până acum: NIMIC. Doar fonduri europene blocate, tensiuni cu sistemul judiciar și o economie sufocată de indecizie.”

Nevoia de dialog real

Senatorul PSD subliniază necesitatea unui dialog transparent și constructiv: „România are nevoie de soluții, nu de demonstrații de forță. Are nevoie de dialog real – cu magistrații, cu experții, cu Parlamentul.”

Propunerea PSD pentru deblocarea situației

Fifor a reiterat intenția PSD de a iniția un grup de lucru mixt care să includă reprezentanți ai Guvernului, Parlamentului și sistemului judiciar: „De aceea, PSD va insista ferm în Coaliție pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt, format din reprezentanți ai Guvernului, ai Parlamentului și ai sistemului judiciar. România nu-și mai permite un nou eșec în fața Comisiei Europene. Nu-și mai permite ca orgoliul unui om să țină pe loc întreaga țară.”

În final, Fifor transmite un avertisment clar: „Premierul trebuie să înțeleagă: dialogul nu este slăbiciune. Este singura cale spre soluții reale, corecte, în folosul românilor.”

