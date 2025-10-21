„Guvernul Bolojan va continua cu reforma pensiilor magistraților. Decizia CCR este un obstacol procedural ce va fi depășit”, a scris Mureșan pe pagina sa de socializare.

Susținerea publică a reformei

Potrivit europarlamentarului, cetățenii așteaptă o intervenție fermă în domeniul pensiilor speciale. „Oamenii doresc reforma pensiilor speciale, iar Guvernul condus de prim-ministrul Ilie Bolojan este hotărât să realizeze această reformă”, a adăugat el, subliniind angajamentul Executivului de a readuce echitatea în sistemul public de pensii.

Mureșan a punctat rolul premierului în susținerea reformei. „Suntem alături de prim-ministrul Bolojan, care și-a asumat reformarea pensiilor speciale pentru a repara inechitatea în ceea ce privește vârsta de pensionare și nivelul pensiilor magistraților”, a spus europarlamentarul.

Obstacol procedural sau blocaj definitiv?

Decizia Curții Constituționale, adoptată cu o majoritate strânsă de 5–4, a respins proiectul de reformă pe motive de formă. „Decizia Curții Constituționale de a respinge, cu o majoritate strânsă (5–4), proiectul de reformă din motive de formă este doar un obstacol procedural”, a explicat Mureșan. El a precizat că Guvernul va respecta decizia CCR, dar va relua procesul legislativ. „Am luat act de decizia CCR, care va fi respectată, iar procesul de reformă va fi reluat”, a adăugat el.

Potrivit lui Mureșan, PNL va susține în continuare inițiativa guvernamentală. „Guvernul Bolojan este un guvern al reformelor și va relua efortul de reglementare a pensiilor magistraților. Noi, Partidul Național Liberal, suntem alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, iar împreună cu premierul vom susține un nou proiect de lege care să aducă echitatea în sistemul public de pensii”, a declarat europarlamentarul.

Mesaj despre echitate și statul de drept

Siegfried Mureșan a punctat necesitatea corectării inechităților din sistemul public. „Nu putem construi un stat puternic dacă unii sunt deasupra regulilor, în timp ce ceilalți se supun regulilor. Munca cinstită trebuie respectată, iar privilegiul nemeritat trebuie corectat”, a afirmat europarlamentarul, reafirmând angajamentul Guvernului Bolojan pentru continuarea reformei pensiilor speciale.

