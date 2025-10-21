Ședința de marți a Coaliției de guvernare s-a transformat într-un moment tensionat, marcat de un conflict deschis între liderii PNL și PSD. Ilie Bolojan a respins propunerea lui Sorin Grindeanu de a constitui un grup de lucru pentru reforma pensiilor speciale, gest care a stârnit o reacție dură din partea social-democraților.

În aceste condiții, delegația PSD a părăsit sala imediat după încheierea discuțiilor privind calendarul electoral, în timp ce liderii celorlalte partide din Coaliție au rămas pentru a continua negocierile.

Singurul punct asupra căruia s-ar fi ajuns la un acord de principiu, inclusiv cu PSD, a fost ca alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei să fie organizate în data de 7 decembrie, iar partidele să-și desemneze fiecare propriul candidat, dar să respecte și un pact de neagresiune pe durata campaniei electorale.