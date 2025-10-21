Scandal în ședința Coaliție: Ilie Bolojan a refuzat grupul de lucru pentru pensiile speciale, PSD a părăsit ședința - SURSE

Bolojan s-a opus propunerii PSD (Profimedia)

Scandal în coaliție la discuțiile pe pensiile magistraților! Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, liderii PSD s-au ridicat de la masă și au plecat din ședință în momentul în care premierul Ilie Bolojan a refuzat propunerea de înființare a unui grup de lucru care să refacă reforma pensiilor speciale. Singura decizie luată de lideri este ca alegerile pentru Capitală să aibă loc pe 7 decembrie.

Ședința de marți a Coaliției de guvernare s-a transformat într-un moment tensionat, marcat de un conflict deschis între liderii PNL și PSD. Ilie Bolojan a respins propunerea lui Sorin Grindeanu de a constitui un grup de lucru pentru reforma pensiilor speciale, gest care a stârnit o reacție dură din partea social-democraților.

În aceste condiții, delegația PSD a părăsit sala imediat după încheierea discuțiilor privind calendarul electoral, în timp ce liderii celorlalte partide din Coaliție au rămas pentru a continua negocierile.

Singurul punct asupra căruia s-ar fi ajuns la un acord de principiu, inclusiv cu PSD, a fost ca alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei să fie organizate în data de 7 decembrie, iar partidele să-și desemneze fiecare propriul candidat, dar să respecte și un pact de neagresiune pe durata campaniei electorale.

