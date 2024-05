Plângerea depusă de AUR la DNA se referea la investigarea surselor de finanţare pe care primarul Capitalei, Nicuşor Dan, le-a avut la dispoziţie, respectiv "publicitatea agresivă" prin care Nicuşor Dan mulţumea bucureştenilor pe "sute de panouri împrăştiate în centrul Bucureştiului".

"De aceea am venit (n.r. la DNA), am depus acea plângere la DNA, iar procurorii trebuie să-şi facă datoria. Am văzut că s-au mişcat destul de repede, ne-au chemat la audiere şi ne-au anunţat că au început urmărirea penală (...). Sperăm că o să se clarifice cât de repede, pentru că suntem în campanie electorală şi trebuie să ştim cine l-a susţinut pe Nicuşor Dan cu bani pentru acea campanie agresivă de publicitate. Să vedem ce legături reale sunt ale lui Nicuşor Dan cu Matei Păun şi cu firmele care au legături în Rusia. Asta o să afle procurorii. Noi am cerut public lui Nicuşor Dan să iasă şi să explice cetăţenilor, însă a refuzat şi refuză în continuare", a spus Enache, în cadrul unui videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Vladimir Putin și Xi Jinping au avut discuții „calde și tovărășești”. Declarația finală proclamă „o nouă eră”



Enache a spus că a fost chemat de procurorii anticorupţie să dea declaraţii, în urma plângerii pe care a depus-o, în urmă cu două săptămâni, la DNA.



"Am venit să dăm declaraţii în urma plângerii pe care am depus-o acum două săptămâni, cu privire la campania pre-electorală a lui Nicuşor Dan cu privire la sursele de finanţare pe care le-a avut la dispoziţie, publicitatea aceea agresivă prin care Nicuşor Dan ne mulţumea pe sute de panouri împrăştiate în centrul Bucureştiului, ne mulţumea pentru nu ştiu ce, că n-am înţeles. Ne mulţumea pentru faptul că l-am suportat probabil în fotoliul de primar patru ani, deşi nu a avut nicio realizare în acest mandat", a afirmat Enache.

Date noi despre adolescentul criminal din Crângași: Spaima cartierului, se afla în vizorul poliției pentru că umbla cu interlopii