Metoda japoneză de curățare a tenului

Uleiurile de curățare emulsionate sunt excelente pentru a dizolva și îndepărta machiajul rezistent, filtrele de protecție solară, sebumul, impuritățile și praful acumulat de-a lungul zilei.

Aplicarea se face întotdeauna pe fața uscată și cu mâinile uscate. Se toarnă o cantitate potrivită de ulei în palme, se masează blând pe toată suprafața feței, apoi se emulsionează cu puțină apă călduță.

Uleiul se transformă într-o textură lăptoasă care se clătește foarte ușor, fără să lase urme grase sau reziduuri pe piele.

Această metodă este potrivită chiar și pentru tenul predispus la acnee, deoarece uleiurile emulsionate nu blochează porii.

Din contră, ajută la menținerea unui echilibru sănătos între curățare și hidratare. De fapt, specialiștii spun că atunci când este folosit corect, acest tip de curățare poate contribui la reducerea imperfecțiunilor.

Curățarea cu ulei este doar primul pas într-o rutină completă. După emulsie și clătire, se recomandă folosirea unui al doilea produs de curățare. Folosește fie o spumă, fie un gel sau o cremă de curățare pentru a elimina complet toate impuritățile rămase.

Multe uleiuri cosmetice, precum cele de argan, jojoba sau cocos, nu se emulsionează singure, necesitând o lavetă umedă pentru îndepărtare. În unele cazuri, acest proces poate fi prea exfoliant, mai ales pentru pielea sensibilă. Este important să te consulți cu medicul tău dermatolog înainte de a alege această metodă de curățare. Acesta îți va recomanda cea mai bună opțiune pentru pielea ta.

Metode de menținere a tinereții, la care apelează japonezele

Japonezele par să fi găsit secretul tinereții. Cu ritualurile lor de înfrumusețare și produsele de îngrijire pe care le folosesc, se pare că au găsit codul secret pentru a avea o piele tânără pentru mai mult timp.

Iată care sunt secretele pe care le au ele pentru încetinirea procesului de îmbătrânire, pentru a arăta tinere chiar și la vârsta mijlocie.

Bea ceai verde pentru a rămâne tânără

Îngrijirea pielii nu este doar legată de produsele pe care le folosesți pentru față. Depinde de ceea ce mănânci și bei. Ceaiul verde este un tip de ceai care se face din frunze și muguri de Camellia sinensis. Conține un puternic antioxidant numit EGCG. Consumul și aplicarea de ceai verde combat cancerul de piele. Consumat în mod frecvent te va menține mai mult timp tânără.

Asta înseamnă că este, de asemenea, un ingredient puternic anti aging, care combate semnele îmbătrânirii, cum ar fi ridurile și liniile fine de pe față. Acesta poate fi atât consumat, cât si aplicat local.

Deci, ce mai aștepți? Bea ceai verde în mod regulat, pentru a-ți ajuta pielea să rămână tânără, frumoasă și sănătoasă. Adevărata frumusețe vine întotdeauna din interior.

Fă-ți masaje faciale pentru a avea o piele mai tânără

La fel ca și restul corpului, mușchii feței necesită exerciții fizice pentru a-i menține cât mai fermi.

Dar, lucrul bun este că nu trebuie să apelezi la soaloane scumpe. În schimb, puteți cumpăra role de masaj facial. Sunt simplu de utilizat și le puteți folosi în timp ce vă uitați la televizor sau citiți.

Masajul facial stimulează circulația sângelui și fluxul de oxigen către mușchii și pielea feței. Masajul facial încurajează, de asemenea, dezvoltarea colagenului. Colagenul este sistemul de susținere care menține pielea fermă, suplă și elastică.

Folosește produse de demachiere naturale

Femeile japoneze sunt foarte apropiate de natură și cred că produsele naturale sunt mai benefice sanătății, decât produsele chimice de îngrijire a pielii. Pielea noastră are nevoie de o cantitate de ulei pentru a rămâne hidratată, dar produsele cu substanțe chimice dure, afectează pielea și elimină toate urmele de ulei. Ideal este, așadar, să folosiți cât mai des produse cosmetice cât mai naturale.

Atenție la utilizarea tonerului

Dacă aveți probleme cu acneea, utilizarea tonerelor poate fi utilă, deoarece acestea îndepărtează sebumul din adâncul porilor. Dar, în cazul în care nu ai tenul gras, pielea ta va arăta mai ternă și mai uscată.

Puteți încerca balsamuri în loc de tonere, deoarece mențin umezeala și luminează tenul.

Nu uita de colagen pentru a avea o piele tânără

Colagenul este unul dintre secretele unui ten perfect. Este responsabil pentru mai multe funcții biologice, dintre care una este de a oferi suport structural în țesutul conjunctiv, mușchilor și pielii. Scopul său principal este de a permite întinderea pielii, menținându-i în același timp elasticitatea și textura netedă.

Colagenul este o mare parte a dietei japoneze. Se găsește și în alimente precum supa de oase și unele tipuri de alge, printre care și spirulina. Femeile japoneze folosesc o mulțime de produse bogate în colagen, inclusiv creme și măști, în schemele de îngrijire a pielii.

Cercetările arată că suplimentarea orală cu proteine ​​de colagen poate ajuta la întărirea și hidratarea pielii. Ajută, de asemenea, la reducerea aspectului ridurilor profunde și a aspectului îmbătrânit. În plus, colagenul poate ajuta la protejarea împotriva deteriorării pielii, provocate de UV.

Cum să arați tânără - Evită excesul de machiaj

Pielea ta trebuie să respire liniștită. Prea multe produse cu substanțe chimice îți pot înfunda porii și pot afecta elasticitatea pielii. Încearcă să nu folosești zilnic machiaj, măcar o zi sau două pe săptămână să nu recurgi la machiaj, pentru a lăsa pielea să respire.

Ca o concluzie, filozofia japoneză implică hrănirea pielii și protejarea ei de soare. Deci, cu alte cuvinte, practicarea frumuseții japoneze înseamnă curățarea pielii într-un mod blând și menținerea acesteia cât mai bine hidratată.

Unul dintre cele mai importante elemente de îngrijire a pielii, pentru a vă menține aspectul tânăr, este dieta. Consumați mai mult colagen și alge marine pentru a vedea o îmbunătățire rapidă. Dar, concentrați-vă și pe produsele naturale, care sunt delicate pentru pielea ta.