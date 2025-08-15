Metode de stimulare a metabolismului lent

În cazul unor persoane metabolismul este mai lent, adică procesele de ardere a caloriilor se petrec într-un ritm încet, în timp ce altele îl au accelerat. Pentru a impulsiona metabolismul lent se pot face exercitii fizice și este ideal ca gradul lor de dificultate și durata să fie stabilite de un medic, în functie de particularitățile pacientului.

Persoanele care au metabolismul rapid sunt norocoase, deoarece, indiferent cât de multă mâncare ar consuma, tind să nu în greutate, deoarece arderile calorice au loc într-un mod accelerat. Dacă, însă, ai acest tip de metabolism, ai nevoie de mai multă energie din alimente pentru ca organismul să își poată face toate procesele care mențin viata.

În schimb, persoanele cu metabolismul lent tind să piardă mai greu în greutate. Nutrientii care nu sunt transformati în energie ajung să fie convertiți în grăsime, care se acumulează. Tipul de metabolism difera în funcție de persoană.

Iată câteva metode pentru stimularea metabolismului.

Consumă proteine la fiecare masă

Consumul unor alimente ajută la creșterea temporară a metabolismului, până la câteva ore, spune Laura Bogaciu pe contul de Youtube, Pacientul 2.0.

Conform sursei acesta se numește efect termic, fiind determinat de caloriile necesare digestiei, absorbției și procesării nutrienților, proteinele având rolul de accelarare al acestui efect. Totodată, proteinele dau senzație de sațietate pentru mai multă vreme, iar acest lucru te va opri să mai consumi mâncare.

Consumă mai multă apă - Metode de stimulare a metabolismului lent

Conform sursei, persoanele care consumă mai multă apă pierd mai ușor în greutate. Un studiu realizat a demostrat faptul că un consum de 500 ml de apă poate crește metabolismul cu un procent de 30%, pe o perioadă de o oră. De asemenea, dacă vei consuma o cană de apă înainte de masă, te va ajuta să mănânci mai puțin.

Fă sport - Metode de stimulare a metabolismului lent

Fă exerciții fizice de mare intensitate, deoarece va stimula metabolismul și te va ajuta la arderea grăsimilor. Prin ridicarea de greutăți poți accelera metabolismul și reduce grăsimea, iar cu cât ai mai multă masă musculară, cu atât metabolismul funcționează mai bine.

Nu sta timp îndelungat pe scaun

Statul pe scaun timp prelungit poate duce în timp la apariția de anumite afecțiuni. Dintre acestea și încetinirea metabolismului, acumularea de grăsime în exces și altele. Acelor persoane care lucrează de pe scaun, să se ridice din când în când pentru a se mișca.

Consumă ceai verde sau oolong

Aceste tipuri de ceaiuri ajută la mărirea metabolismului, dar și la arderea grăsimilor. Conform sursei precizate, aceste ceaiuri transformă grăsimea acumulată în organism în acizi grași liberi, care ajută la arderea grăsimilor, mai ales dacă faci și exerciții fizice.