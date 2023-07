Poate parea ciudat insa exista studii preliminare care sugereaza ca o tura de roller coaster te poate ajuta sa elimini pietrele de la rinichi.

Tratamentul pentru pietre la rinichi este destul de limitat. Medicul recomanda consumarea de lichide si poate prescrie un tratament analgesic sau de relaxare a muschilor, exceptie fiind cazurile in care pietrele sunt prea mari sau prea “incapatanate”. In cazul lor, tratamentul este destul de invaziv.

Chirurgul urolog David Wartinger a auzit multe povesti legate de faptul ca pacientii sai au eliminat pietrele de la rinichi dupa o vizita la parcul de distractii si o tura cu roller coaster-ul. Dar pentru ca numarul pacientilor care afirmau acest lucru crestea, a inceput sa studieze problema.

Impreuna cu un coleg, Wartinger a luat un mulaj 3D de rinichi cu pietre si au mers intr-un parc de distractii. In mod surprinzator, pietrele de la rinichi au luat-o la vale mai repede dupa calatoria cu montagne-russe-ul. Mai mult, daca stai in spatele vagonului rata de eliminare este mai mare (63,89%), fata de 16,67% daca stai in fata vagonului.

Wartinger este pregatit sa reia studiul cu voluntari dornici sa scape rapid de pietrele de la rinichi, el considerand ca eliminarea acestora depinde si de forma corpului fiecaruia, dar si de forma roller coaster-ului, spune chirurgul într-un studiu publicat de Michigan state University.

Medicul avertizeaza, insa, ca marimea pietrelor nu ar trebui sa depaseasca 5 mm, caci altfel ar putea apărea complicatii după „distractia” din mountaign-russe.

