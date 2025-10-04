Precipitațiile vor fi prezente în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și Moldova, iar izolat și în restul regiunilor. În unele zone se pot acumula 10–15 l/mp. La altitudini de peste 1800 de metri, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare la munte și, izolat, în sud-vest și est.Temperaturile maxime vor varia între 8 și 18 grade, cu valori mai ridicate, de aproximativ 20 de grade, în Dobrogea. Minimele se vor situa între 1 și 10 grade, cu valori mai scăzute în sud-vest.

Temperaturi mai ridicate față de ziua precedentă în București

În Capitală, temperaturile vor fi mai ridicate față de ziua anterioară, dar tot sub media climatologică a începutului de octombrie. Cerul va fi parțial noros la primele ore, însă șansele de ploaie sunt reduse. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 14–15 grade, iar cea minimă va fi de aproximativ 4 grade.

Până la începutul lunii noiembrie, vremea se va menține, în linii mari, în parametri normali pentru această perioadă a anului. Meteorologii anunță totuși posibile scăderi ușoare de temperatură în anumite regiuni, pe parcursul următoarelor două săptămâni.

Prognoza meteo pentru săptămâna 6 – 13 octombrie

În această săptămână, regimul termic va fi în general apropiat de valorile climatologice obișnuite, cu ușoare abateri în regiunile vestice, unde temperaturile vor fi mai coborâte. Cantitățile de precipitații vor fi reduse față de media normală, în special în sud-vestul țării.

În a doua parte a lunii, meteorologii estimează temperaturi medii apropiate de cele normale pentru octombrie, cu posibile scăderi în zonele intracarpatice. La nivel național, regimul pluviometric se va situa în jurul mediei caracteristice perioadei.