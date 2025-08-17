Zelenski a explicat că oprirea violențelor este condiția prealabilă pentru orice discuție serioasă de pace. „Mai întâi trebuie să oprim uciderile. Putin are multe cereri, dar nu le cunoaştem pe toate, iar dacă sunt într-adevăr atât de multe cum am auzit, atunci va fi nevoie de timp pentru a le analiza. Este imposibil să facem acest lucru sub presiunea armelor. De aceea este necesar să se înceteze focul şi să se lucreze rapid la un acord final. Vom discuta despre asta la Washington”, a spus Zelenski la Bruxelles, în cadrul conferinței de presă ținută alături de preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Obligativitatea încetării focului pentru Rusia

Președintele ucrainean a accentuat responsabilitatea directă a liderului rus în oprirea violențelor. „Putin nu vrea să oprească uciderile, dar trebuie să o facă”, a adăugat Zelenski.

Schimbarea poziției lui Trump după summitul din Alaska

Declarațiile lui Zelenski au venit pe fondul unei modificări de abordare a președintelui american Donald Trump privind încetarea focului. Înainte de summitul de la Alaska cu Vladimir Putin, Trump anunțase că nu va fi mulțumit fără un armistițiu. Ulterior, el a indicat că se concentrează direct pe obținerea unui acord de pace mai amplu – o schimbare de strategie care pare să se alinieze, cel puțin parțial, obiectivelor Kremlinului.

