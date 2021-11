În mesajul în limba română, Ursula von der Leyen îi transmite noului premier și că speră într-un parteneriat bun pentru aplicarea PNRR.

„Felicitări @NicolaeCiuca pentru investirea în funcția de prim ministru! Vom lucra împreună cu noul guvern român pentru a găsi soluții împotriva pandemiei și pentru a implementa planul național de redresare și reziliență”, se arată în mesajul pentru Nicolae Ciucă în mesajul postat de Ursula von der Leyen, pe Twitter.

Și președintele Consiliului European, Charles Michel, l-a felicitat joi pe noul prim-ministru al României, Nicolae Ciucă, după învestirea Guvernului pe care îl va conduce. Tot în limba română.

“Felicitări noului Prim-ministru al României Nicolae Ciucă și mult succes!”, a scris Michel, pe Twitter, în limba română, adăugând, în engleză că „aștept cu nerăbdare să cooperăm”.

