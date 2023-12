„Rolul puternic al României în regiunea Mării Negre, vital pentru a combate agresiunea Rusiei”, a declarat secretarul american al Apărării, Lloyd J. Austin, la întâlnirea cu premierul ROmâniei, Marcel Ciolacu.

Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a avut luni, la Pentagon, o întrevedere cu prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, și cu ministrul român al Apărării, Angel Tîlvăr, pentru a discuta o serie de probleme bilaterale și regionale, informează Departamentul american al Apărării într-un comunicat de presă.

Thanks again to Romanian Prime Minister Ciolacu and Defense Minister Tîlvăr for visiting the Pentagon today. We discussed a range of bilateral and regional issues and shared our views on security concerns in the Black Sea. pic.twitter.com/HPdb2sIf1B