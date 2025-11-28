Jurnaliștii Ukrainska Pravda au surprins aproximativ 10 angajați ai NABU și SAPO intrând în cartierul guvernamental.

Publicația încearcă să obțină comentarii oficiale din partea NABU.

La începutul lunii noiembrie, cele două direcții anticorupție au dezvăluit o amplă schemă de delapidare în cadrul companiei ucrainene Energoatom, care administrează toate centralele nucleare din țară.

Un fost partener de afaceri și prieten al lui Zelenski a fost indicat drept coordonator al schemei, iar oficiali de rang înalt au fost menționați ca posibili beneficiari.