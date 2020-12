Medicul Adrian Marinescu, la Realitatea PLUS: „Sper să avem sărbători cât de cât liniștite”

Adrian Marinescu: „E un numar mare de pacienti la ATI, cu forme critice. E un bilant ingrijorator. Sa speram ca se vor echilibra lucrurile. (…) Sper sa avem sarbatori cat de cat linistite. (…) Legat de studiul care spune ca barbatii sunt mai predispusi formelor severe de COVID decat femeile, barbatii sufera de mai multe boli cronice. Obezitatea e mai frecventa la barbati. Ei sunt mai putini atenti la monitorizarea acestor boli. (…) Sunt studii care spun ca procesul inflamator e mai sever la barbati decat la femei. (…) In cazul femeilor este si o protectie hormonala, raspunsul e valabil si in cazul altor infectii virale. Aceste lucruri raman totusi la nivel de discutii in cee ace priveste mecanismele. Dar barbatii au facut forme mai severe de la inceputul pandemiei de COVID decat femeile.”