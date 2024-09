În doar câteva clipe și-au pierdut munca de-o viață din cauza viiturile puternice. Ciclonul Boris care a lovit în estul țării a luat și vieți omenești.

Șase oameni au murit, iar unul este încă dat dispărut. Este vorba despre un tânăr cu probleme locomotorii care a fost luat de ape, cu tot cu scaunul cu rotile.

Cutremurător: Și-a luat copiii în brațe și a fugit din calea apelor

Un bărbat povestește cu lacrimi în ochi cum și-a luat copiii în brațe și a fugit cu ei din calea puhoaielor. După ce ploaia s-a oprit, el s-a întors acasă cu speranța că poate va salva ceva. Însă, totul era distrus.

„Ne-am trezit cu apa la 3 dimineața. Am luat copiii și am plecat. Sunt colegi de muncă, prieteni...s-au mobilizat și au venit să mă ajute. Am de eliberat gunoi...doar atât pot să le spun la bunuri: gunoaie.”, a transmis un bărbat îndurerat.

„Este șocant. Am trei copii mici, ne întreabă când mergem acasă. Copiii sunt la un unchi.”, a completat acesta.

Un alt tânăr a mărturisit că viitura era atât de puternică încât a reușit să își salveze doar câinii din curte.

„În seara în care a venit apa, a venit un pic de a intrat în primele camere. Am dat afară un pic din ea și a trecut primarul cu poliția și au început să strige că vine apa și nu am apucat să luăm mai nimic. Am luat animalele, ce am putut...câinii și cam atât. Mai era un câine aici legat, abia i-am dat drumul și nu am mai apucat să ne întoarcem.” a mărturisit un bărbat.

O femeie spune că a rămas în stare de șoc după ce a văzut că din locuința pentru care copiii ei au muncit ani la rând nu a mai rămas nimic.

„Nu simțit frig, simțim doar frustrare și supărare. Nu din vina noastră...Copiii nu au mai rămas cu nimic, absolut nimic. Nu au unde să doarmă. Eu sunt din Slobozia Conachi...niciodată nu am văzut și trăit așa ceva. Au fost și pe timpuri inundații, dar nu așa.”, a spus o localnică.