”Singura victimă fără să existe nicio dovadă, din punctul meu de vedere, la tot ceea ce s-a întâmplat este Călin Georgescu.

Și atunci ei au vorbit de fiecare dată despre această nedreptate continuă, această crimă împotriva democrației, în formă continuată, să spunem, aceasă crimă are o singură victimă.

Are de fapt, poporul român, oamenii, cei 9 milioane care au votat și la un om politic care a venit cu mâinile în buzunar de pe stradă și care astăzi nu decide nicio funcție. Acesta se cheamă Călin Georgescu, că le place, că nu le place.

Probele noi vin din rechizitoriul făcut de ăla, Alex Florența. El la asta se referă, iar este culmea tupeului să te duci să le prezinți partenerilor tăi un referat, un rechizitoriu, dacă vrei al procurorilor care nu are nicio relevanță juridică. Nu există o sentință, nu există o decizie.

Este un rechizitoriu care poate să dispară în instanță sau poate fi desființat ca alte mii de rechizitorii pe care le făcea Coldea, Kovesi, în regimul Băsescu.

Deci, toate dovezile cu care a încercat să vină astăzi îi sunt servite de securiști și de sistem, încerând a câta oară și nu va reuși niciodată să ”dovedească” că domnul Călin Georgescu a fost omul rușilor, omul legionarilor și că a fost o ingerință.

Aceste argumente nu există nicăieri și atunci servește la nesfârșit aceeași placă”, a declarat Marius Tucă, marți, la Realitatea PLUS.