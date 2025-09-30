Călin Georgescu a realizat o analiză dură a situației actuale din România, criticând clasa politică și lipsa de soluții reale pentru problemele cu care se confruntă cetățenii. Liderul suveranist a prezentat o serie de măsuri care vin să completeze programul său de țară „Hrană, apă, energie”.

Proiectul de redresare națională: cinci pași esențiali

Călin Georgescu propune un plan simplu și direct pentru revigorarea statului român, structurat în cinci direcții clare:

Legi simple, pe înțelesul tuturor

Funcționari bine instruiți

Taxe și impozite mici

O monedă stabile

O țară curate

Critici la adresa guvernării actuale

Georgescu a acuzat lipsa unui plan concret din partea actualei conduceri, subliniind că, după șase luni de mandat, nu există nici autoritatea necesară pentru implementarea măsurilor anunțate. „Prin amatorism nu poți construi o țară, nu te poți răzbuna pe un popor care a avut libertatea și nu a știut să o ia în 1990, iar anul trecut i s-a încercat din nou să i se ia,” a afirmat liderul suveranist, la ulrima sa ieșire în spațiul public, citat de Realitatea Plus.