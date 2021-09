Actorul Marius Manole a chemat la proteste pentru debarcarea lui Florin Cîțu din vârful Guvernului. Susținătorii USR îl acuză pe actualul premier de abuz pentru revocarea din funcție a lui Stelian Ion de la Ministerul Justiției. În același timp, un protest amplu a fost anunțat pentru sâmbătă seară în fața Guvernului.

„Vom ieși până pleacă Florin Cîțu. Sunt convins că se întâmplă o hoție pe față. PNL este fix același lucru ca PSD. Am ajuns fix la o guvernare ca acum 3 ani de zile. Este foarte trist, dezamăgitor”, a declarat Marius Manole, la Realitatea PLUS, joi seară, din Piața Victoriei.

Mariu Manole, cunoscut pentru civismul arătat încă din timpul guvernării PSD și strângerea semnăturilor în campania „Fără penali în funcții publice”, nu crede totuși că Florin Cîțu va pleca din proprie inițiativă de la conducerea Guvernului.

„Sper că Florin Cîțu va face un pas in spate. Nu va face, îl cunoaștem. El are un guvern pe persoană fizică. Nu a avut grijă”, a mai spus Marius Manole.

Despre alianța USR cu AUR sau PSD pentru o moțiune de cenzură doar pentru a-l da jos pe Florin Cîțu din funcția de premier, Marius Manole a spus că este „foarte ciudat dacă se întâmplă această alianță cu AUR și PSD. Este straniu pentru noi, dar, în același timp, ce face acum Florin Cîțu este la fel de nociv ca la Dragnea. (...) Dacă această alianță va fi AUR-USR-PSD, atunci da. Daca asta este miza... Cîțu trebuie să plece sub orice formă”.

„Ne intoarcem in Piata Victoriei pentru ca ce se intampla in interiorul PNL e groaznic. Ei uita ca noi nu am votat doar PNL, ci si alte partide care sunt in coalitie. Sa asistam de trei luni la iesirile lui Citu... Acum, ce a facut cu Stelian Ion... Nu vad diferenta intre Citu si Dragnea. Ce s-a intamplat aseara a fost socant. Daca el asa intelege sa guverneze tara... pe noi romanii nu ne intereseaza cine e seful PNL, ci cine guverneaza Romania. Citu face o politica de lautar, guverneaza dupa ureche!", a spus actorul, joi, tot la Realitatea PLUS.