„Nu doar Florin Cîţu trebuie să plece, ci întregul Guvern al Dreptei! Întreg Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR este responsabil de haosul din ţară!", susține Marius Dunca.

„Doar miniştrii USR PLUS îşi dau demisia? Aşteptăm şi demisiile secretarilor de stat, ai şefilor de instituţii, ai prefecţilor, ai directorilor de deconcentrate! Din păcate, cei din USR PLUS recurg la o nouă escrocherie. Îşi retrag miniştrii, chipurile ies de la guvernare, dar îi păstrează în funcţiile bănoase şi de putere pe secretarii de stat, şefii de instituţii, prefecţii, directorii de deconcentrate. Asistăm, din păcate, la un adevărat spectacol al ipocriziei", mai spune preşedintele PSD Braşov, citat de agerpres.ro.



„Este inacceptabil ca economia României să fie paralizată, iar cetăţenii să se afunde în sărăcie din cauza acestui Guvern. Raportările triumfaliste ale aşa-zisului bilanţ al miniştrilor USR nu pot ascunde adevărul! Vorbim despre un eşec grav, pe toată linia, în oricare dintre ministerele deţinute! 0 km de autostrăzi, 0,2% fonduri UE absorbite, 0% fonduri din PNRR, ultimul loc în UE la sprijinirea IMM-urilor şi a economiei, eşec pe linie în Sănătate. Nici acum, după 6 luni de la termenul iniţial, PNRR României nu e adoptat la Bruxelles, iar absorbţia fondurilor europene e dezastruoasă. (...) Asistăm la un adevărat haos înaintea începerii noului an şcolar. (...) România se duce de râpă", a mai afirmat senatorul PSD.