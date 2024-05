Marii retaileri reuniți în Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România (AMRCR) afirmă că nu susțin o plafonare a adaosului comercial la produsele românești, spunând că produsele românești au ajuns chiar să fie dominante pe rafturile magazinelor. Domeniul reclamă, de asemenea, avalanșa de suprareglementări la care este supus.

Marii retaileri spun că „au făcut eforturi deosebite pentru asigurarea prezenței la raft în număr cât mai mare a produselor românești, răspunzând astfel încurajărilor, îndemnurilor și chiar solicitărilor venite din partea atât a autorităților, fermierilor, organizațiilor neguvernamentale și tuturor celor care au fost prezenți în spațiul public cu astfel de mesaje” și că au „răspuns cererii pentru produse românești venite din partea consumatorilor”, scrie economedia.

„Referitor la afirmația că produsele românești, doar pe baza provenienței lor, ar putea avea un adaos comercial diferit în comparație cu produsele similiare de pe alte piețe, nu avem acces la datele de care, probabil, dispune domnul Ministru, și în acest sens, nu putem susține o astfel de abordare”, transmite AMRCR.

Marii retaileri din România avertizează de asemenea că „sectorul de retail a trebuit să facă față unei adevărate avalanșe de suprareglementări, sub diverse justificări, fără ca obiectivul acestora să fie expus cu claritate sau evaluat ulterior după efectele concrete din piață, invocându-se necesitatea atingerii unor rezultate care s-au dovedit ulterior că nu sunt sustenabile”.

CCIR susține decizia Guvernului României de a relua construcția canalului Dunăre-București

Potrivit lui Barbu, proiectul privind limitarea adaosului comercial la produsele româneşti va fi finalizat anul acesta. "Se lucrează la acest proiect în momentul de faţă. Ştim foarte bine că ordonanţa privind plafonarea adaosului comercial a fost prelungită de către Parlamentul României până pe 31 decembrie şi le mulţumesc colegilor pentru că şi astăzi vedem o scădere a inflaţiei şi astăzi vedem, din datele Institutului Naţional de Statistică, că indicele preţului de consum a scăzut pe cele 21 alimente de bază din ordonanţa pe care noi am dat-o în Guvernul României, cu procente între 8 şi peste 30%. Se lucrează, nu voi da drumul la acest act normativ până toţi factorii implicaţi, vorbim aici de zona de retail, vorbim de procesatori, vorbim de Consiliul Concurenţei, nu ne vom pune de acord", a precizat ministrul, după şedinţa de Guvern.

Întrebat în legătură cu faptul că mai multe produse româneşti sunt eliminate de pe rafturile marilor retaileri, printre care şi magiunul de Topoloveni şi îngheţata din Teleorman, ministrul a spus că ştie despre aceste două probleme şi s-a implicat în rezolvarea lor, adăugând că miercurea viitoare va avea o întâlnire cu magazinele de retail pe aceste aspecte.

"Magiunul de Topoloveni, bineînţeles, a fost băgat în plafonarea adaosului comercial (...) pentru că magiunul de Topoloveni pleca cu 9 lei de la procesator şi ajungea pe magazinul de retail cu 30 de lei. Prin plafonarea adaosului comercial, magiunul de Topoloveni a devenit un produs agreat de români şi din punct de vedere al calităţii, cât şi din punct de vedere al achiziţionării, pentru că are un preţ corect acum la raft. Dacă ne referim la Metro, sunt în discuţii cu retailerul. Este un aspect de acum un an de zile. Este într-un proces de litigiu Topoloveni cu retailerul Metro, dar aceste aspecte o să le discut în continuare, pentru că şi săptămâna viitoare, miercuri, o să am o întâlnire cu magazinele de retail pe aceste aspecte şi sunt sigur că le vom rezolva. Dar nu putem spune că în magazinele din România magiunul de Topoloveni nu există; este în peste patru retaileri din România magiunul de Topoloveni", a spus ministrul, după şedinţa de Guvern.

România are cea mai ridicată inflație din UE, a patra lună la rând. Cifre îngrijorătoare