„Am mai multe documente. Azi am depus la Parchetul General, la DNA și DIICOT o plângere penală în care explicăm ce s-a întâmplat în decizia CRR de anulare a alegerilor prezidențiale. Pentru că sunt infracțiuni diferite. Aici am plângerile penale către cei nouă judecători de la CCR care au încălcat Constituția României la comanda unor oameni legați și implicați cu statul paralel. E foarte scurt – Iohannis are patru judecători la CCR, iar aceștia au votat ca să oprească alegerile. Au fost puși acolo o serie de oameni cu probleme foarte mari. Am documente care justifică. Pe Marian Enache l-aș întreba atunci când a venit de la Chișinău, cu ce probleme a venit de acolo. Un general patriot care a avut prestanța necesară nu dea publice probele lui, ne-a spus ce s-a întâmplat și de ce a fugit din funcția de ambasador la Chișinău domnul Marian Enache. Doamne Stanciu Livia are și ea probleme. Știm de ce au fost forțați să voteze acești oameni. Reprezentantul UDMR știe că statul este informat bine despre încălcările lui la adresa statului român. Vreau să fiu chemat la Parchet în calitate de denunțător și să depun documentele cu problemele cu care se confruntă acești oameni. Niște magistrați să verifice pe alții care au făcut trădare de țară. Trebuie să revenim la turul 2. Am depus aceste denunțuri și când au scos-o pe Șoșoacă. Și ea este un român care are dreptul să candideze. CCR nu trebuie să își permită să blocheze oameni”, a declarat Marian Vanghelie.