Marele regizor de fim sud-coreean Kim Ki-duk a murit după ce s-a infectat cu noul coronavirus

Regizorul se afla în Letonia de la jumătatea lunii trecute, unde lucra la un nou proiect, potrivit koreaherald.com. Kim Ki-duk a fost spitalizat recent, dar prea târziu. Potrivit presei coreene, tratamentul care i-a fost administrat nu a avut succes.

Kim Ki-duk este singurul regizor sud-coreean care a fost premiat la toate cele trei mari festivaluri europene: Cannes, Veneția și Berlin. A debutat în 1996, cu filmul ”A-go” (Crocodil). A mai fost premiat și la alte festivaluri de prestigiu, precum Locarno, Karlovy Vary şi San Sebastian.

În 2003, Kim Ki-duk a câştigat Premiul Oraşului Karlovy Vary şi premiul FIPRESCI cu filmul ”Hae anseon” (Garda de coastă) și, în același an, la Locarno, a câştigat Netpac Award, C.I.C.A.E. Award, Don Quixote Award şi Youth Jury Award cu filmul ”Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom” (Primăvara, vara, toamna, iarna... și primăvara). Un an mai târziu a fost premiat, la Berlin, cu Ursul de Argint pentru filmul ”Samaria” (Fată samariteană) - cel mai bun regizor. În 2005, la San Sebastian, a câştigat premiul FIPRESCI cu pelicula ”Bin-jip” (3-Fier), iar la Veneţia a câştigat numeroase premii de-a lungul anilor, printre care Leul de Aur, în 2012, cu filmul ”Pieta”. În 2011, a câștigat premiul secțiunii ”Un Certain Regard” de la Cannes, cu pelicula ”Arirang”.

Cel mai recent film al său este drama ”Dissolve”, lansată în 2019.