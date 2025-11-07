Mare atenție, șoferi! Cod Galben de ceață în trei județe din țară. Se circulă cu dificultate pe zeci de drumuri

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineață, două atenționări de Cod galben de ceață, valabile până la ora 10:00, în trei județe din țară. Șoferii sunt sfătuiți să fie prudenți, deoarece pe drumurile din zeci de localități se circulă cu dificultate. 

Prima avertizare vizează zona depresionară a județului Harghita, unde vizibilitatea este redusă local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.

Printre localitățile afectate se numără Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Ciucsângeorgiu, Tușnad și Voșlăbeni.

Fenomenul poate afecta circulația rutieră, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să folosească luminile de ceață.

O a doua avertizare de Cod galben este în vigoare pentru județele Botoșani și Suceava. În aceste zone, ceața va fi local și temporar prezentă, determinând vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Meteorologii menționează că avertizările și atenționările se actualizează în funcție de durata și intensitatea fenomenelor prognozate. Avertizările nowcasting sunt valabile pentru perioade scurte, de maximum șase ore, și vizează fenomene periculoase imediate.