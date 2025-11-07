Prima avertizare vizează zona depresionară a județului Harghita, unde vizibilitatea este redusă local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.

Printre localitățile afectate se numără Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Ciucsângeorgiu, Tușnad și Voșlăbeni.

Fenomenul poate afecta circulația rutieră, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să folosească luminile de ceață.

O a doua avertizare de Cod galben este în vigoare pentru județele Botoșani și Suceava. În aceste zone, ceața va fi local și temporar prezentă, determinând vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Meteorologii menționează că avertizările și atenționările se actualizează în funcție de durata și intensitatea fenomenelor prognozate. Avertizările nowcasting sunt valabile pentru perioade scurte, de maximum șase ore, și vizează fenomene periculoase imediate.