Pe parcursul zilei cerul va fi noros în jumătatea de sud a țării, unde local va ploua, iar în restul teritoriului înnorările vor fi temporare și ploile se vor semnala pe areale mici, cu precădere în Transilvania. Seara și noaptea nebulozitatea se va extinde în toate regiunile, iar ploile se vor semnala cu caracter local în vest, centru și sud și doar cu totul izolat în rest. Cantitățile de apă obținute prin acumulare vor depăși pe alocuri 15...20 l/mp, cu o probabilitate mai mare în extremitatea de sud-vest.

La munte, la altitudini mai mari de 1800 m, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral și pe arii restrânse în sudul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 17 grade, iar cele minime între 2 și 9 grade, ușor mai mari pe litoral, până spre 12 grade. Dimineața și noaptea, pe alocuri va fi ceață.

În București, cerul se va menține înnorat și temporar va mai ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12...13 grade, iar cea minimă de 7...8 grade.